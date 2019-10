Stadt der Superlative

Intensiv betreut und bestens begleitet durch den Big Apple.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Nonstop-Flug nach New York und zurück · CO₂ Kompensation über Atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 4 Nächte im neu erbauten 4-Sterne-Hotel RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE · 4x Frühstücksbuffet im Hotel · Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm · Deutsche Reisebegleitung · Deutschsprachige Führung während der Ausflüge · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: Ausflug Washington: 245 € p.P. · Nicht inkludiert: Mahlzeiten außer dem Frühstück sowie alle nicht erwähnten Leistungen · ESTAGebühr für Einreisegenehmigung: ca. 14 US$ p.P. (ca. 55 € p.P. bei Besorgung durch Globalis)

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

19.11.20 Flug nach New York | Spaziergang durch Midtown Manhattan

20.11.20 1. Stadtrundfahrt | Central Park | Times Square

21.11.20 2. Stadtrundfahrt: Manhattan, Brooklyn und Staten Island

22.11.20 Tag zur freien Verfügung | Ausflug Washington D.C. (fak.)

23.11.20 Zu Gast bei den Vereinten Nationen | Heimflug

24.11.20 Ankunft in Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 19.11. – 24.11.2020

Preis: 2.029 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 745 € p.P.

Vorläufiger Preis und Datum