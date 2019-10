Pilgerwege und sakrale Schätze

Wahrzeichen legendärer Hochkulturen und heilige Plätze inmitten atemberaubender Gebirgslandschaften auf dem Dach Afrikas

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Lufthansa nach Addis Abeba und zurück in der Economy Class inkl. Gebühren (Stand: 10/2019) · Inlandsflüge Addis Abeba – Mekele, Lalibela – Addis Abeba · Transfers lt. Reiseverlauf · 9 Nächte, 1 Tageszimmer bis ca. 18 Uhr in landestypischen Hotels der Mittelklasse in Zimmern mit Bad oder Dusche/WC · 9x Frühstück, 9x Abendessen · Rundfahrt lt. Reiseverlauf mit landestypischen Bussen (Toyota Coaster Bus) · Highlights: Bootsfahrt auf dem Tana See · Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder · Mineralwasser während der Fahrten (1 Liter pro Person und Tag · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort (inkl. Inlandsflüge) · Informationsmaterial und Reiseführer · Nicht inkludiert: Getränke und Trinkgelder · Persönliche Ausgaben · Reiseversicherungen · Foto- und Videogebühren (z. B. in den Kirchen) · Visagebühr: ca. 45 € p.P. (Stand: 10/2019)

VERLAGSBEGLEITUNG: Tina Reichert

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 28 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

DERTOUR – Eine Marke der DER Touristik Deutschland GmbH, Emil-von-Behring-Straße 6, 60424 Frankfurt Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

23.09.20 Flug nach Addis Abeba

24.09.20 Addis Abeba

25.09.20 Addis Abeba | Mekele | Axum

26.09.20 Axum – das Rom Äthiopiens

27.09.20 Axum | Semien Mountains-Gondar

28.09.20 Gondar | Bahar Dar am Tana See

29.09.20 Bahar Dar: Bootsfahrt auf dem Tana See und Wasserfälle des Blauen Nil

30.09.20 Bahar Dar | Lalibela

01.10.20 Lalibela – Jerusalem Äthiopiens

02.10.20 Lalibela | Addis Abeba | Heimflug

03.10.20 Ankunft in Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 23.09. – 03.10.2020

Preis: 3.079 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 220 € p.P.