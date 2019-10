Nilkreuzfahrt in das Land der Pharaonen

Erlebnisreiche Flusskreuzfahrt zu berühmten Schätzen Ägyptens

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit TUIfly nach Luxor und zurück in der Economy Class · CO₂-Kompensation über atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Alle Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 7 Nächte an Bord von MS Solaris II · Vollpension an Bord · Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern lt. Programm · Highlights: Besichtigung der Tempelanlagen von Karnak und Luxor · Tagesausflug zum Tal der Könige und zum Tempel der Königin Hatschepsut · Besichtigung von Edfu mit dem Horus-Tempel · Besichtigung des Assuan- Staudamms und des unvollendeten Obelisks · Segeltour mit traditionellen Feluken · Besichtigung des Doppeltempels von Kom Ombo · Deutschsprachige Führung auf allen Ausflügen · Reiseliteratur · Zusätzlich vor Ort buchbar: Halbtagesausflug nach Abu Simbel: ca. 115 € p.P. · Nicht inkludiert: Visagebühr und Visabesorgung (für EU-Staatsbürger), bei Ankunft: ca. 30 € p.P. · Getränke und Trinkgelder an Bord

VERLAGSBEGLEITUNG: Felix Röttger

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck

Reiseverlauf:

09.03.20 Flug nach Luxor / Tempel von Karnak und Luxor

10.03.20 Tal der Könige / Tempel der Königin Hatschepsut

11.03.20 Edfu und der Horus-Tempel

12.03.20 Tag zur freien Verfügung | Ausflug nach Abu Simbel (fak.)

13.03.20 Assuan-Staudamm und der unvollendete Obelisk | Segeltour mit traditionellen Feluken

14.03.20 Weiterfahrt nach Kom Ombo

15.03.20 Weiterfahrt über Esna nach Luxor

16.03.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 09.03. – 16.03.2020

Preis: AB 1.229 € p.P.*

*Preis in Doppelkabine / EZ-Zuschlag: ab 195 € p.P.