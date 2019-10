Mythos Seidenstraße

Eine historische Route mit einmaligen, orientalischen Bauwerken.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Urgentsch und zurück von Taschkent · Inlandsflug von Urgentsch nach Buchara · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Alle Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 2 Nächte in Urgentsch/Chiwa, 2 Nächte in Buchara, 3 Nächte in Samarkand, 2 Nächte in Taschkent · 9x Frühstücksbuffet · 6x Abendessen · 3x Galadinner mit Folklore bzw. Musik · Rundreise und Ausflüge inkl. Eintrittsgelder: Stadtbesichtigung Chiwa · Besichtigung Minarett Kalta Minor · Besuch Freitagsmoschee in Chiwa · Stadtrundgang Buchara · Besichtigung Poi-Kalon Komplex · Besichtigung Ark Festung · Besuch Chor-Minor Moschee · Stadtbesichtigung Samarkand · Besichtigung Registanplatz · Besuch Totenstadt Shah-i Sinda · Besichtigung Bibi Xanom Moschee · Stadtbesichtigung Taschkent · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich buchbar: 7x Mittagessen in lokalen Restaurants mit landestypischer Küche: 85 € p.P. · Zusatzausflug Shahrisabz: 85 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

03.10.20 Flug nach Urgentsch

04.10.20 Chiwa

05.10.20 Buchara

06.10.20 Buchara

07.10.20 Vormittag zur freien Verfügung | Buchara – Samarkand

08.10.20 Tagestour Samarkand

09.10.20 Tag zur freien Verfügung oder Ausflug Shahrisabz (fak.)

10.10.20 Samarkand – Taschkent

11.10.20 Taschkent

12.10.20 Heimreise: Rückflug von Taschkent nach Frankfurt

Termin: 03.10. – 12.10.2020

Preis: 1.825 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 230 € p.P.