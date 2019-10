Moseltal und Loreley

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung (bis max. 20 km) und Transfer zum nächstgelegenen Bahnhof · Bahnfahrt in der 2. Klasse (innerdeutsch) nach Düsseldorf und zurück · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Begrüßungsgetränk an Bord · Volle Verpflegung auf dem Schiff, bestehend aus: Frühstück, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee und Tee mit Kuchen · Galadinner · Kaffee- und Teestation · Informationsmaterial für die Reise · PLANTOURS Kreuzfahrten-Reiseleitung · Nutzung des kleinen Fitnessbereiches · Highlights: Mobiles Audiosystem während der Landausflüge · Landausflugsguthaben 50 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG:

25 Personen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

PLANTOURS Kreuzfahrten, eine Marke der plantours & Partner GmbH, Martinistraße 50-52, 28195 Bremen Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute:

Düsseldorf – Koblenz – Cochem – Trier – Bernkastel – Alken – Rüdesheim – Düsseldorf

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 05.09. – 11.09.2020

Preis: AB 1.289 € p.P.*

*Preis Zweibett außen, Kat. 1 / EZ-Zuschlag: ab 300 € p.P.