Maurisches Erbereich an Kultur

Landschaftliche Schönheiten, die Hauptstadt Sevilla und Flamenco.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa nach Jerez de la Frontera und zurück · Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren und Kerosinzuschlag · 7 Nächte in 4-Sterne-Hotels · 7x Frühstücksbuffet und Abendessen in den Hotels · Transfers lt. Programm · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Highlights: Sherry-Probe in Sanlucar de Barrameda · Besichtigung Dehesa la Calera bei Sevilla inkl. Kaffee bei Begrüßung und Abschiedsgetränk · Besichtigung einer Ölmühle · Flamenco Show in Sevilla inkl. 1 Getränk · Eintritte inkl.: Alhambra und Generalife in Granada · Kathedrale in Sevilla · Moschee in Córdoba · Stierkampfarena in Ronda

VERLAGSBEGLEITUNG: Gisela Redel

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

FN Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH, Schmiederstraße 19, 97941 Tauberbischofsheim Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

10.05.20 Flug nach Jerez | Besichtigung Cadiz

11.05.20 Rota/ Bucht von Cadiz | Landgut und Stierzucht Dehesa la Calera | Sevilla

12.05.20 Sevilla | Flamenco-Show am Abend

13.05.20 Sevilla | Córdoba

14.05.20 Córdoba | Granada

15.05.20 Granada/Alhambra

16.05.20 Granada | Ronda | Rota

17.05.20 Jerez | Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 10.05. – 17.05.2020

Preis: 1.795 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 350 € p.P.