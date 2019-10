Main bis Mosel

REISELEISTUNGEN:

Flussreise in der gebuchten Kabinenkategorie · nickoSPIRIT Vollpension (drei Restaurants): Mittags und abends mehrgängige Menüs, leichte Speisen und Themenbuffets · Festliches Galadinner · Begrüßungs- und Abschiedsempfang mit dem Kapitän · nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Unterhaltungsprogramm an Bord · Nutzung des Wellnessbereichs mit Fitnessraum, Sauna und Dampfbad · Zusätzlich buchbare Anreisemöglichkeiten: An- und Abreise im modernen Reisebus mit Haustürabholung per Taxi-Service inkl. Mittagsimbiss: 209 € p.P. bei Buchung bis 31.01.2020, danach 229 € p.P. · An- und Abreise mit der Bahn (2. Klasse) nach Passau Hbf. mit Transfer zum Schiff und zurück bis 350 Gleis-Kilometer 99 € p.P. und ab 351 Gleis-Kilometer 169 € p.P. bei Buchung bis 31.10.2019, deutschlandweit 189 € p.P. bei Buchung ab 01.11.2019.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG:

20 Personen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute:

Frankfurt – Mannheim – Straßburg – Speyer – Cochem – Koblenz – Rüdesheim – Mainz – Frankfurt

Termin: 04.08. – 11.08.2020

Preis: AB 1.249 € p.P.*

*2-Bett Hauptdeck, vorne / EZ-Zuschlag: auf Anfrage