Leben wie Spaniens Könige

Eine der schönsten und unbekanntesten Regionen Spaniens erkunden

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa nach Madrid und zurück inkl. 23 kg Freigepäck (1 Gepäckstück) · Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren und Kerosinzuschlag · 4 Nächte im 4-Sterne-Hotel San Juan de los Reyes in Toledo · 1 Nacht im 4-Sterne-Hotel Exe Alfonso VIII in Plasencia · 2 Nächte im 4-Sterne-Hotel Medea in Mérida · 7x Frühstücksbuffet · 7x Abendessen inkl. 1/4 l Wein und 1/4 l Wasser · Transfers lt. Programm · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Besichtigungen: Madrid und El Escorial · Avila und Segovia · Toledo · Plasencia · Cáceres · Mérida · Guadalupe & Trujillo · Aranjuez (Außenbesichtigung) · Eintritte inkl.: El Escorial · Amphitheater in Mérida · Kloster in Guadalupe

VERLAGSBEGLEITUNG: Hubert Segeritz

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

FN-Reisen/Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH, Schmiederstraße 19, 97941 Tauberbischofsheim Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

15.04.20 Flug nach Madrid

16.04.20 Stadtführung Madrid | Ausflug El Escor

17.04.20 Tagesausflug nach Ávila und Segovia

18.04.20 Toledo | Plasencia

19.04.20 Plasencia | Cáceres | Mérida

20.04.20 Guadalupe und Trujillo

21.04.20 Mérida | Aranjuez | Toledo

22.04.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 15.04. – 22.04.2020

Preis: 1.575 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 600 € p.P.