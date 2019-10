Katharina die Große

Diese legendäre Reise erleben.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa nach Peking und zurück von Moskau in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · Flug mit Mongolian Airlines von Peking nach Ulaanbaatar inkl. Steuern und Gebühren · 8 Nächte in 4–5 Sterne-Hotels in Peking, Ulaanbaatar, Irkutsk, Jekaterinburg und Moskau · 6 Nächte im Doppelabteil der gebuchten Kategorie an Bord des Privatzuges von Ulaanbaatar nach Moskau · Vollpension während der Reise (14x Abendessen, 14x Frühstück, 13x Mittagessen) · 1 Reiseführer pro Zimmer/Abteil · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort ab Peking bis Moskau · Highlights: Stadtrundfahrten und Besichtigungen in Peking, Ulaanbaatar, Ulan-Ude, Baikalsee, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Jekaterinburg und Moskau · Musik- und Tanzshow in der Mongolei · Naadam- Show in der Mongolei · Vorträge im Zug über die russische Kultur, Geschichte und das tägliche Leben · Pekingente-Abendessen, Mongolischer „Hot Pot“ und Russische Wodkaprobe · Fahrt entlang des Ufers des Baikalsees · Privates klassisches Konzert im Haus eines früheren russischen Fürsten in Irkutsk · Schiffsfahrt auf dem Jenissei · Ausflug nach Ganina Jama · Zusätzlich buchbar: Premium Economy Class und Business Class Frankfurt – Peking (auf Anfrage) · Nicht inkludiert: Nicht genannte Mahlzeiten und Getränke · Trinkgelder · Persönliche Ausgaben · Visakosten

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 14 Tage vor Reisetermin abzusagen. MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DEN TRANSFER: 10 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Transfer gegen eine Bahnfahrt der 2. Klasse auszutauschen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Poppe Erlebnisreisen – eine Marke von mundo Reisen GmbH & Co. KG, Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

10.06.20 Flug nach Peking

11.06.20 Peking

12.06.20 Peking: Chinesische Mauer

13.06.20 Peking: Kaiser- und Sommerpalast

14.06.20 Peking: Himmelstempel | Ulaanbaatar

15.06.20 Ulaanbaatar: Terelj Nationalpark und Naadam Show

16.06.20 Ulaanbaatar: Stadtbesichtigung, Gandan Kloster | Ulan-Ude

17.06.20 Ulan-Ude: Stadtbesichtigung, Besuch der Altgläubigen | Baikalsee

18.06.20 Baikalsee: Fahrt auf der Baikalufer- Panoramabahn | Irkutsk

19.06.20 Irkutsk: Stadtbesichtigung, Konzert | Krasnojarsk

20.06.20 Krasnojarsk: Stadtbesichtigung, Jenissei-Schifffahrt | Novosibirsk

21.06.20 Novosibirsk: Eisenbahn-Freilichtmuseum | Jekaterinburg

22.06.20 Jekaterinburg: Ganina Jama | Stadtbesichtigung Jekaterinburg

23.06.20 Jekaterinburg | Moskau

24.06.20 Moskau: Stadtrundfahrt mit Kreml

25.06.20 Heimreise: Rückflug von Moskau nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 10.06. – 25.06.2020

Preis: AB 6.229 € P.P.*

*Preis im DZ, Kat.1 / EZ-Zuschlag: ab 1.980 € p.P. Weiterer Termin buchbar: 22.07. – 06.08.2020 oder 12.08. – 27.08.2020