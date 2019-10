Jersey – Insel-Hopping für Entdecker

Atemberaubende Küstenabschnitte, entzückende Fischerhäfen und Geschichte pur zwischen England und Frankreich

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Nonstop-Flüge mit Blue Islands nach Jersey und zurück von Guernsey · CO₂-Kompensation über atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 4 Nächte im Hotel der gebuchten Kategorie auf Jersey · 3 Nächte im Hotel der gebuchten Kategorie auf Guernsey · 7x Frühstück in den Hotels · Highlights: Stadtführung in St. Helier · Fährüberfahrt nach Guernsey · Stadtführung in St. Peter Port · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: 7x Abendessen im gebuchten Hotel der Kat. 3: 195 € p.P. oder 7x Abendessen im gebuchten Hotel der Kat. 4: 245 € p.P. · Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder lt. Programm: Jerseys Osten – eine genüssliche Zeitreise, einen halben Tag quer durch Guernsey und Insel Sark: 279 € p.P. · Zusatzausflug Süd- u. Westküste: 139 € p.P. · Zusatzausflug Insel Herm: 59 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

30 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

19.04.20 Flug nach Jersey

20.04.20 Jerseys Osten – eine genüssliche Zeitreise

21.04.20 Stadtführung St. Helier

22.04.20 Tag zur freien Verfügung | Zusatzausflug Süd- und Westküste (fak.)

23.04.20 Mit der Fähre von Jersey nach Guernsey: St. Peter Port

24.04.20 Einen halben Tag quer durch Guernsey | Zusatzausflug Insel Herm (fak.)

25.04.20 Insel Sark

26.04.20 Heimreise: Rückflug von Guernsey nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 19.04. – 26.04.2020

Preis: 1.429 € P.P.*

*Preis der Kat. 3 im DZ / EZ-Zuschlag: 269 € p.P.

Preis der Kat. 4 im DZ: 1.529 € p.P. / EZ-Zuschlag: 479 € p.P.

Weiterer Termin buchbar: 04.10 – 11.10.2020

Preis der Kat. 3 im DZ: 1.479 € p.P. / EZ-Zuschlag: 269 € p.P.

Preis der Kat. 4 im DZ: 1.579 € p.P. / EZ-Zuschlag: 479 € p.P.