Grönland und Island

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung (bis max. 20 km) und Transfer zum Hauptbus nach Frankfurt, Busanreise nach Hamburg und zurück · Gepäckbeförderung an und von Bord · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Vollpension mit Menüwahl an Bord (bis zu 5 Mahlzeiten täglich) · Willkommenscocktail · Galadinner mit festlichem Menü · 1/4 Liter Tischwein und Tafelwasser zu den Hauptmahlzeiten · Bordveranstaltungen · Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und Live Musik · Alle Schiffseinrichtungen zur freien Verfügung (außer Friseur, Massage, etc.) · Betreuung durch erfahrenes Hansa Touristik Reiseleiter-Team · Alle Passagen und Landgänge vorbehaltlich Wetter, Eis und Tidensituation

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG UND DEN BUS: 25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Transfer gegen eine Bahnfahrt der 2. Klasse auszutauschen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Hansa Toursitik GmbH, Königstraße 20, 70173 Stuttgart

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute: Hamburg – Lerwick (Shetlandinseln) – Akureyri (Island) – Tassilaq, Assamalik / Passage Prins Christiansund oder Kap Farvel / Passage Kanqerlussuaqfjord Sisimiut / Ilulissat / Qeqertarsuaq / Godhavn, Überqueren des Polarkreises / Nuuk (Grönland) – Reykjavik (Island) – Heimaey, Westmänner Inseln – Kirkwall, Orkney Inseln (Schottland) – Hamburg

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 29.07. – 18.08.2020

Preis: AB 3.599 € p.P.*

*Preis in 2-Bett Kabine innen, Kat. 1a / EZ-Zuschlag: ab 2.650 € p.P.