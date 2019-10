Griechenlands schönste Inseln

REISELEISTUNGEN:

Flug von Frankfurt nach Valetta und von Athen zurück in der Economy Class inkl. Rail & Fly in der 2. Klasse · Schiffsreise in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie · nicko cruises Vollpension: Frühstücksbuffet mit Kaffee, Tee und Säften · Mittagsbuffet, wahlweise leichtes Mittagessen · 5-Gänge-Menü am Abend · Galadinner mit Kapitäns-Empfang · Begrüßungs- und Abschiedsempfang · nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Deutschsprachiger Service an Bord · Nutzung Fitnessbereich, Swimmingpool und Wellnessbereich mit Sauna (Massage gegen Gebühr) · Unterhaltungsprogramm und landeskundliche Vorträge an Bord · Zusätzlich buchbar: Haustürabholung (bis max. 20 km) und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge 130 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heinrich Bierbrauer

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG:

16 Personen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute:

Valletta (Malta) – Syrakus: Neapolis, Ortygia / Noto / Ragusa (Sizilien) – Zakynthos / Kataklon / Chania, Kreta / Santorin / Rhodos (Griechenland) – Kuşadası (Türkei) – Patmos / Mykonos / Athen (Griechenland)

Termin: 11.09. – 22.09.2020

Preis: AB 4.399 € p.P.*

* Preis in Expeditions Kabine, 2er Belegung / EZ-Zuschlag: auf Anfrage