Faszinierende Provence

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug von Frankfurt nach Lyon und zurück in der Economy Class · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Vollpension an Bord: Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee und Tee mit Kuchen, Mitternachtssnack · Kapitäns-Empfang und Kapitäns- Dinner · Benutzung der Bordeinrichtungen · Benutzung der Wellness-Einrichtungen · Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

85 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, D-61137 Schöneck

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute:

Lyon – Chalon-sur- Saône – Vienne – Châteauneuf-du- Pape – Arles – Avignon – Châteauneuf- du-Rhône – Le Pouzin – Tain l'Hermitage – Lyon

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 28.03. – 04.04.2020

Preis: AB 1.879 € p.P.*

*Preis Doppelkabine, innen / EZ-Zuschlag: ab 300 € p.P.