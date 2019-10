Estland – Lettland– Litauen

Die bunte Welt des Baltikums: historische Mauern und traumhafte Landschaften.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug (Economy) mit Lufthansa nach Tallinn und zurück von Vilnius · 7 Nächte in guten Mittelklassehotels in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC und Halbpension · Deutschsprachige, wechselnde Marco Polo Reiseleitungen in Estland, Lettland und Litauen · Ein Reiseführer pro Buchung · Transfers, Stadtrundfahrten und Rundreise mit landesüblichen, klimatisierten Reisebussen · Klimaneutrale Bus-/ Bahn-/Schiffsfahrten durch CO₂-Ausgleich · Highlights: Willkommensabendessen in Tallinn · Abschiedsabendessen in Vilnius · Marzipankostprobe in Tallinn · Gespräch mit einem Restaurator in Vilnius · Eintrittsgelder (ca. 28 €) · Zusätzlich buchbar: Ausflug Kurische Nehrung: 80 € p.P. · CO₂-Ausgleich Flüge (Economy): 4 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

18 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 21 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Marco Polo Reisen GmbH, Riesstraße 25, 80992 München Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

19.04.20 Flug nach Tallinn

20.04.20 Stadtrundgang durch das mittelalterliche Tallinn

21.04.20 Lettland – Ostseebad Pärnu

22.04.20 Riga – Paris des Ostens

23.04.20 Sommerschloss Rundale | Litauen: Siauliai am Berg der Kreuze | Klaipeda: Citytour am Kurischen Haff

24.04.20 Klaipeda – Tag zur freien Verfügung | Tagesausflug per Bus und Fähre auf die Kurische Nehrung inkl. Mittagessen (fak.)

25.04.20 Stadtrundfahrt Vilnius – Juwel des Barock

26.04.20 Wasserburg von Trakai | Heimreise am Nachmittag: Flug von Vilnius nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 19.04. – 26.04.2020

Preis: 1.595 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 220 € p.P.