Eisernes Tor

REISELEISTUNGEN:

Flussreise in der gebuchten Kabinenkategorie mit Dusche/WC/Klimaanlage · Programm gemäß

Reiseverlauf ab/bis Passau · Vollpension: Frühstücksbuffet, Mittagessen oder Lunchpaket für Fahrradtouren, Abendessen, Mitternachtssnack · Täglich Live-Musik · Bordreiseleitung (radelt nicht mit der Gruppe) · Tägliche Radtourenbesprechung · Detailliertes Routenbuch pro Kabine · Zusätzlich buchbar: Radreiseleitung während der gesamten Tour · Alle Fährüberfahrten während der Radtouren · 3x Stadtrundfahrt: Wien per Rad, Budapest und Belgrad per Bus · Fahrrad-Leihhelm · Ausflugsprogramm an Bord · Bahnfahrt in der 2. Klasse Hin und zurück: 121 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

MINDESTTEILNEHMERZAHL:



50 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

RAD + REISEN GmbH, Schickgasse 9, 1220 Wien, Österreich Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseroute:

Passau / Obernzell / Obermühl (Deutschland) – Devin / Bratislava (Slowakei) – Budapest / Baja / Mohacs (Ungarn) – Belgrad / Novi Sad (Serbien) – Ilok / Batina (Kroatien) – Kalocsa / Solt (Ungarn) – Wien / Wachau / Melk (Österreich) – Passau

Termin: 25.04. – 09.05.2020

Preis: AB 1.789 € P.P.*

*2-Bett Standard / EZ-Zuschlag: auf Anfrage