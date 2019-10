Eine Genussreise ins Piemont

Die Region im Nordwesten Italiens ist ein echter Reisetipp für Feinschmecker

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Lufthansa nach Mailand und zurück · CO₂ Kompensation über Atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 5 Nächte im 4-Sterne-Hotel Castello di Santa Vittoria · 5x Frühstücksbuffet im Hotel · 3x Abendessen im Hotel inkl. ¼ l Tischwein und Wasser · 1x Abendessen in einer typischen piemontesischen Trattoria mit Panoramablick auf die Berge (4-Gänge-Menü mit ¼ l Tischwein und Wasser) · 1x Mittagessen in Avigliana in einem typischen Restaurant der Gegend mit ¼ l Tischwein und Wasser · 1x rustikales Abendessen in einer Cantina mit Spezialitäten der Region und sechs verschiedenen Weinen inkl. Barolo und Wasser · Highlights: Tagesausflug Asti und Mombaruzzo mit Besichtigung der Destillerie Berta mit Verkostung · Tagesausflug Alba und Langhe · Besuch einer Grissini-Bäckerei · Trüffelsuchsimulation · Verkostung verschiedener Trüffel-Spezialitäten, begleitet von Nebbiolo Wein · Tagesausflug Jagdschloss Stupinigi (UNESCO Weltkulturerbe) mit Avigliana See und Abtei Sant Antonio di Ranverso · Deutschsprachige Führung sowie Kopfhörer bei allen Ausflügen · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: Ausflug in die Abtei San Michele und Turin, die Stadt der Königsfamilie Savoyen (Mindestteilnehmerzahl: 15 Pers.): 139 € p.P. · Nicht inkludiert: Bettensteuer: ca. 1,50 € p.P./Nacht

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

08.05.20 Linienflug nach Mailand | Anreise Piemont

09.05.20 Asti und Mombaruzzo – Besichtigung der Destillerie Berta mit Verkostung und Amaretti

10.05.20 Schloss Stupinigi und Avigliana

11.05.20 Tagesausflug durch die Region Langhe mit Grissini Bäckerei und Verkostung verschiedener Trüffel- Spezialitäten

12.05.20 Tag zur freien Verfügung

13.05.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 08.05. – 13.05.2020

Preis: 1.829 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 195 € p.P.