Die weiße Stadt am Tejo

Herrliche Bauwerke, viele Hügel und Gassen, Fado Fliesen und Portwein.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Lissabon und zurück · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 3 Nächte im 4-Sterne-Komforthotel Occidental Lisboa · 3x Frühstücksbuffet · 1x Abendessen im Restaurant Leao D´Ouro · 1x Abendessen im Fado-Restaurant Pateo de Alfama · Highlights: Stadtrundfahrt am ersten Tag der Reise, gleich nach der Ankunft · Erkundung von Lissabon mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Samstag · Lichterfahrt durch Lissabon nach dem Abendessen am Samstag · Fahrt zum Expo- Gelände am Montag (Eintritt Oceanium nicht inkl.) · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: Ausflug Estoril, Sintra und Cascais (Mindestteilnehmer: 15 Pers.): 92 € p.P. · Eintritt in das Oceanario de Lisboa: 20 € p.P. · Nicht inkludiert: Touristen- und Bettensteuer: ca. 2 € p.P./Nacht

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

24.07.20 Flug nach Lissabon | Stadtrundfahrt

25.07.20 Ganztageserkundung Lissabon

26.07.20 Tag zur freien Verfügung | Ausflug Sintra – Cascais – Estoril (fak.)

27.07.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 24.07. – 27.07.2020

Preis: 979 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 190 € p.P.