Das heilige Land

Vom Ursprung der Kulturen bis in die Gegenwart.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa nach Eilat und zurück · CO₂ Kompensation über Atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Alle Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 1 Nacht in Arad in einem 3-Sterne-Hotel · 5 Nächte in Bethlehem im 4-Sterne-Hotel Paradise · 1 Nacht in Tiberias oder Nazareth in einem 4-Sterne-Hotel · 7x Frühstücksbuff et · Rundreise und Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern lt. Programm: Besichtigung von Massada und Qumran · Badepause am Toten Meer · 2-tägige Besichtigung der Altstadt von Jerusalem · Tagesausflug Jordantal – See Genezareth · Bootsfahrt auf dem See Genezareth · Besichtigung von Kapernaum, Berg der Seligpreisung und Tabgha · Stadtbesichtigung Nazareth · Stadtrundfahrt Haifa · Besuch des Karmeliterklosters Stella Maris · Besichtigung der römischen Ausgrabungen in Caesarea · Besichtigung der Neustadt Jerusalems mit Knesset und Menora · Besichtigung der Geburtskirche Jesu in Bethlehem · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur · Zusätzlich und nur vorab buchbar: 7x Abendessen in Buff etform: 138 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: Heinrich Bierbrauer

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 01.11. – 08.11.2020

Preis: 1.415 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 340 € p.P. Voraussichtlicher Preis und Datum