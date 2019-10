Danzig und Masuren auf die besondere Art

Idyllische Landschaften im Tausend-Seen-Land

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Warschau und zurück · Flugabhängige Steuern und Gebühren · CO₂ Kompensation durch Atmosfair · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 9 Nächte in einzigartigen historischen Gebäuden (Hotelkat. 4), davon: 2x im Hotel Polonia Palace in Warschau, 2x im Schlosshotel Ryn in Ryn, 2x im Schlosshotel Krasicki in Heilsberg, 2x im Hotel Krölewski in Danzig, 1x im Hotel Bulwar in Thorn · 9x Frühstücksbuffet und Abendessen in den Hotels und in ausgewählten Restaurants mit lokalen Spezialitäten · Rundreise in modernen Reisebussen · Highlights: Ganztägige Stadtführung in Warschau · Eintritt in das Chopin Museum Warschau · Besuch des Museums der Geschichte des Deutschen Ritterordens in Soldau inkl. Eintritt · Führung durch die Wolfschanze inkl. Eintritt · Masurisches Heimatmuseum bei der Familie Dickti inkl. Eintritt, Kaffee und Kuchen · Orgelkonzert in Heiligenlinde (Spenden) · Stadtführung in Allenstein · Kurze Stadtführung in Osterode · Schifffahrt über den Oberlandkanal (1 Std.) · Stadtführung in Frauenburg inkl. Eintritte Dom und Turm · Stadtführung in Elbing · Ganztägige Stadtführung in Danzig inkl. Eintritt in die Marienkirche · Führung im Europäischen Solidarnosc-Zentrum inkl. Eintritt · Führung durch die Marienburg inkl. Eintritt · Halbtägige Stadtführung in Thorn · Führung Lebkuchenmuseum in Thorn inkl. Eintritt · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reiseliteratur

VERLAGSBEGLEITUNG: Heinrich Bierbrauer

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

26.06.20 Flug nach Warschau

27.06.20 Warschau

28.06.20 Warschau | Soldau | Ryn

29.06.20 Masuren

30.06.20 Lötzen | Heilsberg

01.07.20 Masuren

02.07.20 Heilsberg | Frauenburg | Elbing | Danzig

03.07.20 Danzig

04.07.20 Danzig | Marienburg | Mewe | Graudenz | Thorn

05.07.20 Thorn | Warschau | Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Termin: 26.06. – 05.07.2020

Preis: 1.875 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 480 € p.P.