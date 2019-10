Baikalsee im Winter

Moskau-Irkutsk, transsibirische Eisenbahn und das sibirische Meer – Teile des winterlichen Russlands entdecken

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Aeroflot nach Moskau und zurück · Inlandsflüge mit Aeroflot Moskau – Irkutsk – Moskau · Alle Flughafengebühren · Ausflüge und Transfers im landestypischen Reisebus · 7 Nächte im landestypischen Hotel · Tagesfahrt der Transsibirischen Eisenbahn von Ulan-Ude nach Irkutsk · 1 Nacht im Nachtzug der Transsibirischen Eisenbahn · 7x Frühstück und 5x Abendessen im Hotel · 1x Mittagessen in Moskau (2.Tag) · 1x Abschiedsabendessen in Irkutsk mit Folkloreaufführung · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · vianova-Reisebegleitung (ab 20 Pers.) Highlights: Halbtägige Stadtrundfahrt Moskau inkl. Eintritt Kreml · Stadtrundfahrt Irkutsk · Baikalsee und Besuch Freilichtmuseum Talzy · Ausflug Luftkissenboot · Besuch des Fischmarktes in Listwjanka · Besuch Baikal-Museum des Limnologischen Instituts · Besuch Bolschije Koty · Geländewagenfahrt über den gefrorenen Baikalsee · Mittagessen bei russischen Gastfamilien · Schneemobilfahrt und Hundeschlitten-Tour durch Winterlandschaft · Sesselliftfahrt in Listwjanka · Stadtrundfahrt Ulan Ude inkl. Besuch der buddhistischen Gebetsstätte Dazan und Besuch des Dorfes der Altgläubigen (inkl. Mittagessen) · Abendessen mit burjatischer Folklore · Nicht inkludiert: Russland Visum: ca. 115 € p.P. (Visabesorgung über vianova möglich)

VERLAGSBEGLEITUNG: keine

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 28 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

vianova GmbH, In der Buttergrube 1, 99428 Weimar Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

04.03.20 Flug nach Moskau

05.03.20 Moskau: Stadtrundfahrt und Mittagessen | Nachtflug nach Irkutsk

06.03.20 Ankunft in Irkutsk und Stadtrundfahrt

07.03.20 Baikalsee | Freilichtmuseum für sibirische Holzbauarchitektur „Talzy“ | Ausflug mit Luftkissenbooten | Fischmarkt in Listwjanka

08.03.20 Baikal-Museum | Geländewagenfahrt über das dicke Eis des Baikalsee | Mittagessen in Gastfamilie

09.03.20 Fahrt mit Schneemobilen | Hundeschlittenfahrt | Fahrt mit dem Nachtzug auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn

10.03.20 Ankunft in Ulan-Ude und Stadtrundfahrt | Besuch einer buddhistischen Gebetsstätte und eines Altgläubigen- Dorfes

11.03.20 Tageszugfahrt Transsib von Ulan Ude nach Irkutsk | Abschiedsabendessen mit Folklore

12.03.20 Heimreise: Rückflug via Moskau nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 04.03. – 12.03.2020

Preis: 2.829 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 230 € p.P.