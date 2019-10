Expeditionsreise zu einer der größten und geheimnisvollsten Landmassen

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Ushuaia und zurück · Flug inkl. Luftverkehrssteuer und 1 Gepäckstück á 20 kg pro Person · Personen- und Gepäcktransfer zwischen Flughafen und Schiff · Sämtliche Hafengebühren · Gepäckbeförderung an und von Bord · Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie · Volle Verpflegung auf dem Schiff, bestehend aus: Frühstück, Mittagessen (alternativ Lunchbuffet), Nachmittagskaffee und Tee mit Gebäck, Abendessen (alternativ Abendbuffet), Mitternachtsimbiss und Würstchenstation · Buffet- und Service-Restaurant zur Auswahl · Kostenlose Tee- und Kaffeestation im Palmgarten · Begrüßungs- und Abschiedscocktail an Bord · Sekt zum Frühstück · Kapitänsdinner am Anfang und Ende der Reise · Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord · Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen (Friseur, Massage, etc. gegen Gebühr) · PLANTOURS Kreuzfahrten-Reiseleitung · Highlights: Thematische Lektorate über Ihre Reiseziele · Concierge Service an Bord · Bordguthaben 50 € p.P.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DIE VERLAGSBEGLEITUNG:

25 Personen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

PLANTOURS Kreuzfahrten, eine Marke der plantours & Partner GmbH, Martinistraße 50-52, 28195 Bremen

Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf:

04.01.21 Flug nach Ushuaia

05.01.21 Ushuaia (Argentinien) | Beagle- Kanal Passage

07.01. – 13.01.21 Drake Passage Elephant Island | Antarktis: in der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen wie z. B. Half Moon Island, Paradise Bay, Goudier Island mit Port Lockroy und Petermann Island (die Anlandungen sind wetter- und eisabhängig)

14.01.21 Drake Passage

15.01.21 Ushuaia (Argentinien)

16.01.21 Ushuaia (Argentinien) | Heimflug

17.01.21 Ankunft in Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 04.01. – 17.01.2021

Preis: AB 4.699 € p.P.*

*Preis in TOP Zwei-Bett, innen / EZ-Zuschlag: ab 1.200 € p.P.