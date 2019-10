Am Fuße des Olymp

Das grüne Paradies am Ägäischen Meer mit dem Highlight Meteora Klöster.

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Linienflug mit Lufthansa nach Thessaloniki und zurück · CO₂ Kompensation über Atmosfair · Flugabhängige Steuern und Gebühren · Transfers im Zielgebiet lt. Programm · 5 Nächte im 4-Sterne-Hotel Poseidon Palace an der Olympischen Riviera · 4 Nächte im 5-Sterne-Hotel Skiathos Palace/Skiathos · 9x Frühstücksbuffet und Abendessen in den Hotels · 2x Mittagessen in typischen Tavernen inkl. Wein · Highlights: Tagesausflug Olymp mit Litochoro und Ausgrabungsstätte Dion inkl. Eintritt · Fahrt durch das Pilion-Massiv und Überfahrt nach Skiathos · Tagesausflug Skiathos mit Klosterbesuch · Tagesausflug Skopelos und Alonnisos · Überfahrt nach Volos und Besuch der Meteora-Klöster · Ganztagesbesuch Vergina mit den Königsgräber und Weinprobe · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort auf allen Ausflügen · Reiseliteratur · Nicht inkludiert: Bettensteuer: ca. 3–4 € p.P./Nacht (Stand 7/19)

VERLAGSBEGLEITUNG: Felix Röttger

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, Uferstraße 24, 61137 Schöneck Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

Reiseverlauf

01.10.20 Flug nach Thessaloniki

02.10.20 Olymp mit Litochoro und Ausgrabungsstätte Dion

03.10.20 Weiterreise über die Höhen des Pilion-Massivs | Fahrt zur Insel Skiathos

04.10.20 Skiathos mit Klosterbesuch und Freizeit in der Inselhauptstadt

05.10.20 Mit dem Boot zu den Nachbarinseln Skopelos und Alonnisos

06.10.20 Skiathos: Tag zur freien Verfügung

07.10.20 Weiterreise über Volos und die Meteora Klöster nach Leptokaria

08.10.20 Vergina mit Besuch der Königsgräber und Weinprobe

09.10.20 Tag zur freien Verfügung

10.10.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 01.10. – 10.10.2020

Preis: 1.829 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 260 € p.P. Vorläufiger Preis und Datum