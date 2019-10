Alaska mit Denali Nationalpark

Atemberaubende Wildnis und eine bezaubernde Eiswelt

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt und zurück (Details siehe Seite 24) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug mit Lufthansa/Eurowings nach Vancouver und zurück von Anchorage in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren · 5 Nächte mit Frühstück im Doppelzimmer in 3-Sterne-Hotels · 7 Nächte mit Vollpension in der Doppelkabine der gebuchten Kategorie an Bord der Norwegian Jewel · 1 Reiseführer pro Zimmer/ Kabine · Durchgehende Poppe & Co Reiseleitung ab/bis Deutschland · Highlights: Stadtrundfahrt in Vancouver · Fahrt durch die Inside Passage · Fahrt mit dem Denali Star Train · Denali Nationalpark mit Tundra Wildlife Tour · Eindrucksvolle Landschaften · Maximale Freiheit und umfassendes Unterhaltungsprogramm an Bord der Norwegian Jewel · Vollpension an Bord des Schiffes · Zusätzlich buchbar: 2 Kreuzfahrtpakete nach Wahl: 99 € (Getränkepaket, Spezialitätenrestaurantpaket, Internetpaket und Landausflugspaket), Details siehe Schiffsbeschreibung · Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit, Premium Economy, Business Class (auf Anfrage) · Ausgesuchte deutschsprachige Landausflüge während der Kreuzfahrt (exklusiv vorab buchbar) · Nicht inkludiert: Nicht genannte Mahlzeiten und Getränke · Trinkgelder · Persönliche Ausgaben · Einreise- und Registrierungsgebühren

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

25 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 14 Tage vor Reisetermin abzusagen. MINDESTTEILNEHMERZAHL FÜR DEN TRANSFER: 10 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Transfer gegen eine Bahnfahrt der 2. Klasse auszutauschen. Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Reiseverlauf

06.06.20 Flug nach Vancouver

07.06.20 Stadtrundfahrt Vancouver

08.06.20 Vancouver: Einschiffung

09.06.20 Seetag: Inside Passage

10.06.20 Ketchikan

11.06.20 Juneau

12.06.20 Skagway

13.06.20 Seetag: Glacier Bay

14.06.20 Seetag: Golf von Alaska | Hubbard Gletscher

15.06.20 Seward: Ausschiffung | Anchorage

16.06.20 Anchorage | Denali Nationalpark

17.06.20 Denali Nationalpark

18.06.20 Denali Nationalpark | Anchorage | Heimflug

19.06.20 Ankunft in Frankfurt

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Termin: 06.06. – 19.06.2020

Preis: AB 4.929 € P.P.*

*Preis im DZ, Innenkabine / EZ-Zuschlag: ab 1.700 € p.P.