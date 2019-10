Active & Fun für Singles auf La Gomera

Erlebnisreiche Wanderreise mit Gleichgesinnten in entspannter Atmosphäre.

REISELEISTUNGEN:

Flug ab/bis Frankfurt nach Teneriffa Süd in der Economy-Klasse · Abholung am Flughafen Teneriffa · Fährüberfahrt nach La Gomera und zurück · Alle Transfers während des Programms · 14 Nächte in der Apartment-Anlage Tres Palmeras oder gleichwertig · Unterbringung im 2-Pers.-Apartment mit Dusche/WC, Küche, Wohnraum, Balkon bzw. Terrasse · 14x Frühstück, 4x Abendessen und 2x Tapas-Essen · Highlights: 2 Entdeckertouren, 4 Wandertouren, 2 MTBTouren (alternativ 2 weitere Wanderungen): Alle Wanderungen finden statt, die Reihenfolge kann sich jedoch ändern · Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort · Reisepreis-Sicherungsschein · Zusätzlich buchbar: Rail & Fly in der 2. Klasse: 64 € p.P. · Zahlreiche Freizeitaktivitäten vor Ort buchbar · Nicht inkludiert: Nicht angegebene Mahlzeiten und Getränke · Trinkgelder und persönliche Ausgaben

VERLAGSBEGLEITUNG: keine Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters:

Aguamonte Tours S.L.U., Calle Gremi des Fusters, 33/07009 Palma de Mallorca, Spanien Ausführliche Reiseinformationen erhalten Sie bei Ihrem FN-Reisen-Team.

01.02.20 Flug nach Teneriffa – Fähre nach La Gomera – Quer über die Insel

02.02.20 Ortsrundgang und Wanderung zum Wasserfall

03.02.20 Entdeckertour zu den Bergdörfern La Gomeras

04.02.20 Tag zur freien Verfügung

05.02.20 MTB-Tour oder Wanderung

06.02.20 Wanderung Vallehermoso „Zauberhaftes Tal“ – Majestätischer Roque Cano

07.02.20 Tag zur freien Verfügung

08.02.20 Tag zur freien Verfügung

09.02.20 Ortsrundgang und Wanderung von Arure ins Valle Gran Rey

10.02.20 Entdeckertour im grünen Norden – Alles Banane – Tapas-Essen

11.02.20 Tag zur freien Verfügung

12.02.20 MTB-Tour oder Wanderung

13.02.20 Wanderung „Santa Clara“

14.02.20 Tag zur freien Verfügung

15.02.20 Heimreise: Rückflug nach Frankfurt

Termin: 01.02. – 15.02.2020

Preis: 1.959 € P.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 350 € p.P. Weiterer Termin buchbar: 14.03 – 28.03.2020

Die Reise kann in diesem Zeitraum auch als einwöchige Variante gebucht werden.