Alles in Ordnung

Ich bin seit 57 Jahren Mitglied und aktiv in der CDU und seit über 50 Jahren regelmäßig Mitglied bei Mandatsprüfungskommissionen und Zählkommissionen. So wurde ich auch an der Versammlung in die Mandatsprüfungskommission berufen. Zu den von Ihnen erwähnten Punkten: Die anwesenden Mitglieder haben sich ordnungsgemäß in die vorliegende Anwesenheitsliste eingetragen mit jeweiliger Unterschrift. Anwesende Gäste waren nicht stimmberechtigt.

Aus meiner Sicht ist alles absolut ordnungsgemäß abgelaufen. Einwände sind während der gesamten Versammlung auch mir gegenüber nicht vorgetragen worden, auch als offiziell die Ordnungsmäßigkeit durch die Versammlung festgestellt wurde.

