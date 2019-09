Zwei Rinder verspüren offenbar großen Drang nach Freiheit

Unterbalbach.Zwei Rinder verspürten am Sonntagmorgen auf einer Wiese zwischen Unterbalbach und Oberbalbach, direkt an der K 2847 gelegen, offenbar einen großen Freiheitsdrang. Während ihre Mitstreiter hinter dem Weidezaun neugierig verfolgten, was denn da draußen abgehe, waren die beiden braunen Tiere offenbar durch eine undichte Stelle im Zaun ins Freie gelangt, ohne allerdings das Weite zu suchen. Anstatt für Chaos auf der um diese Zeit ohnehin nur gering frequentierten Straße zu sorgen, zogen es die beiden Rinder vor, im Außenbereich lieber friedlich zu grasen. Aufmerksame Autofahrer hatten die Polizei informiert, die den Besitzer auf die Ausreißer aufmerksam machte. Der eilte schnell zum Ort des Geschehens und brachte die Rinder wieder „hinter Schloss und Riegel“. ktm/Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019