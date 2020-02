Zwei Powerfrauen für Lauda

Gibt es im Bürgermeisterwahlkampf von Lauda-Königshofen eine überraschende Wende?

Lauda. Zwei Bewerberinnen aus Lauda haben am Tag der traditionellen Altweiberfasnacht ihren Hut in den Ring geworfen. Im Chefsessel wollen sie sich künftig abwechseln. Wie geht es jetzt weiter?

Unter dem Wahlslogan „Groß’s Glück für Lauda“ wollen es Gundi Glück und Gerdi Groß wissen. Die beiden Powerfrauen aus Lauda stürmten am Donnerstag gemeinsam mit den Figuren der hiesigen Fasnacht das Rathaus und warben für Unterstützung bei ihrem groß angelegten Vorhaben, die Weinstadt in Zukunft als Bürgermeisterinnen – wohlgemerkt als Doppelspitze – voranzubringen.

Auf Kopf gestellt

Doch zunächst stellten die „Schlothegsche“, „Bouzewecker“, das Prinzenpaar, der Elferrat und der Narrenpräsident Stefan Schulz die Stadtverwaltung gehörig auf den Kopf. Bürgermeister Thomas Maertens empfing die närrischen Gäste mit gewohnter Gastfreundschaft und staunte dann nicht schlecht, als wie aus heiterem Himmel zwei Nachzüglerinnen ihre Kandidatur für die bevorstehende Bürgermeisterwahl bekanntgaben.

„Wir brauchen frischen Wind für die Altstadt von Lauda und möchten das verschlafene Strumpfkappenhausen wieder aufwecken“, betonten die adretten Bewerberinnen in ihrer flammenden Bewerbungsrede. Dabei wurde auch so manches hehre Ziele für die Stadtentwicklung bekanntgegeben.

Tollkühne Ideen

An tollkühnen Ideen mangelte dabei wahrlich nicht. Im ehemaligen Herrenmodengeschäft in der Rathausstraße solle künftig zweimal täglich eine Modenschau für Dessous und Reizwäsche stattfinden. Im Haus gleich nebenan sei man in Verhandlungen, Gratis-Massage-Anwendungen für die Mitarbeiter des Rathauses anzubieten.

Des Weiteren habe man attraktive Flächen für „Klein Italien“ und „Las Vegas“ im Visier. Eine Spielhölle und ein Tanztempel seien geplant. Und zu guter Letzt wolle man mit Herz, Lust und Leidenschaft der Bürgerschaft dienen – für nähere Einzelheiten möge man sich bitte direkt an Gundi und Gerdi wenden.

Der abschließende Appell an das sichtlich verblüffte Publikum in Lauda : „Geben Sie uns Ihre Stimme, damit wir das Herzstück der romantischen Straße werden!“ – Na dann: Ahoi! stv

