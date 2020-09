Zwei Open-Air-Konzerte der Musikgemeinschaft

Oberlauda/Messelhausen.Nach der langen Zwangspause sind die Musikkapellen Oberlauda und Messelhausen mit viel Spaß und Motivation in die Proberäume zurückgekehrt. Der Blick immer gerade aus auf das nächste Ziel – zwei Open-Air-Herbstkonzerte. Ob „Auf der Vogelwiese“ oder „Eternal Flame“, musikalisch ist für jeden was mit dabei. Die Musikkapellen werden am Samstag, 3. Oktober, um 16 Uhr am Turnhallenvorplatz in Oberlauda mit musikalischen Klängen überzeugen und am Sonntag, 4. Oktober, ebenfalls um 16 Uhr den Schlosshof in Messelhausen mit Musik erfüllen. Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die übrigen Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Der Eintritt für die Konzerte ist frei. Aufgrund der gewählten Lokalitäten werden die Open-Air-Konzerte bei schlechtem Wetter nicht stattfinden können. Unser Bild zeigt die Musikgemeinschaft bei den Proben für diese Events. Bild: Haas

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020