Zuschlag erhält die Netze BW

Lauda-Königshofen.Die Netze BW erhielt den Zuschlag für die Konzession für das Stromversorgungsnetz in der Stadt Lauda-Königshofen. Bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat bei der Sitzung am Montag in der Stadthalle für den überörtlichen Versorger. Damit sei eine lange Geschichte rechtssicher zu Ende gebracht, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun.

Die Vergabe zieht sich bereits seit neun Jahren hin, der alte Konzessionsvertrag war 2013 ausgelaufen, wie Kämmerer Günter Haberkorn noch einmal kurz erklärte.

Marco Hess als Fraktionssprecher der CDU wollte „einen Knopf an die Sache machen“, in die man schon viel Zeit und Geld investiert habe. Er sah großes Potenzial für die künftige Zusammenarbeit, während seine Fraktionskollegin Dorothee Walter sich gegen diesen Anbieter aussprach.

Immer werde Regionalität gefordert und jetzt entscheide man sich dagegen, begründete sie ihre Ablehnung.

Von einem „zwielichtigen Ergebnis“ und sogar „Drohungen“ sprach Angelika Tolle-Rennebarth (FBL) in Bezug auf den von der Verwaltung favorisierten Anbieter. Daraus könne ihrer Meinung nach kein gutes Verhältnis erwachsen. Die Überlegung zur Schaffung einer kommunalen Gesellschaft wurden in der Zwischenzeit verworfen. Die Gemeinderätin kritisierte, dass man bei dem Ansinnen nicht von politischer Seite unterstützt worden sei.

Für Siegfried Neumann, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB, war die nun angestrebte Entscheidung ein „Ende mit Schrecken“. Mit „Bauchgrimmen“ stimme er der Vergabe zu.

In einem Bewertungsverfahren mit zwei Anbietern hatte die Netze BW die Nase vorn. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020