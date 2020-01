Zukunftsdialog soll fortgesetzt werden

Lauda-Königshofen.„Die Einbindung der Beteiligung von Jugendlichen soll ausgebaut werden“, gab der Stadtverbandsvorsitzende der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen, Marco Hess, gemeinsam mit dem Projektinitiator André Henning am Rande einer Stadtverbandssitzung als Devise aus.

Ausgehend von einer gesetzlichen Änderung des Landesgesetzgebers in Paragraph 41a der Gemeindeordnung hat sich Henning an die Sammlung von ersten Unterschriften gemacht. Anfang September 2019 wurde ein entsprechender Antrag an den Bürgermeister übergeben (die FN berichteten), nachdem zuvor die Stadt in diesem Punkt nicht bereits selbst tätig wurde.

Ziel sei es, Jugendliche bei politischen Entscheidungen einzubinden, mitzunehmen, für kommunalpolitische Themen zu sensibilisieren und deren Meinung zu Projekten vor Ort einzuholen. „Es wäre doch ein lohnenswerter Ansatz – gerade auch nachdem die Kommunalwahlen seit 2014 schon ab 16 Jahren möglich sind“, so der JU-Chef Marco Hess.

Im Rahmen der letzten Kommunalwahl wurde man von vielen Jugendlichen angesprochen, ob sich die Junge Union für dieses Thema einsetze. „Zugesagt und gehalten“, so Henning, der nochmal einige Themen streifte, die man sich vorstellen könnte. Die Jungen Union wolle sich für die Jugendbeteiligung einsetzen und die Thematik vorantreiben.

Wichtig sei, dass man hier auch die weiterführenden Schulen einbinde und auch vor Ort in den Stadtteilen Kontakt zu den Jugendräumen suche.

„Wir erhoffen uns von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat nun ein positives Signal und erste Ideen, wie eine solche Beteiligung aussehen könnte“, so der Tenor der versammelten Vorstandsmitglieder. Laut Hess solle das Thema „Jugendbeteiligung“ Gegenstand der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung werden.

Der Vorsitzende ging in der Versammlung nochmal auf das Thema Wlan-Hotspots ein. Hier schreite der Ausbau auch in den Stadtteilen voran, jüngst in Beckstein, wie Philipp Hahn positiv berichtete.

Es habe sich gezeigt, dass auch diese Idee der JU, die 2014 als Antrag über die CDU-Fraktion Eingang in den Gemeinderat fand, sich zu einem gern genutzten Angebot etabliert hat.

Leider, so einige kritischen Stimmen, wurde das Thema BürgerApp im Gemeinderat nicht befürwortet, obwohl man hier ebenfalls erste Schritte zu einer digitalen Stadtverwaltung hätte machen können. Man erhoffe sich, dass hier die ablehnende Haltung aus den Reihen von SPD und FBL sich noch ändere und das Thema nicht vergessen wird.

Neben einigen inhaltlichen Themen gab Hess auch einen Ausblick auf die nächste Veranstaltung. Ende Januar besuche der Bundesvorsitzende der Junge Union, Tilman Kuban, den Stadtverband. Mit ihm wolle man gemeinsam in lockerer Runde aktuelle politische Themen besprechen.

Als größte politische Jugendorganisation im Stadtgebiet wolle man ebenfalls den „Zukunftsdialog“ im Frühjahr wieder mit der nunmehr 8. Auflage fortsetzen. Daneben ist auch die Fortsetzung der 2015 gestarteten „Wirtschaftsreihe“ in diesem Jahr geplant, bei welcher wieder Betriebe und Institutionen im Stadtgebiet besichtigt werden sollen. So möchte man als JU einen direkten Einblick erlangen und den Kontakt zu den Unternehmen suchen, auch mit Blick auf das Thema Ausbildung und berufliche Perspektiven, wie Vorstandsmitglied Dominik Martin anführte. ju

