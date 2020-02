Lauda.Das Sprichwort „Zünglein an der Waage“ machte sich die Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda zum Motto ihres aktuellen Jahresordens. Damit nehmen die Narren Bezug auf den Ausgang der letzten Kommunalwahl. Im Hintergrund sieht man das Laudaer Rathaus – mit Bouz und Schlothegsch aus den Fenstern schauend. Im Vordergrund ist eine Waage. Nachdem weder CDU noch FBL eine signifikante Mehrheit der Stimmen erzielten, spielen nun die Fraktionen von SPD und Freie Bürger das als Oberes Tor dargestellte „Zünglein an der Waage“. Der Orden wurde von Ansgar Ehresmann ausgestaltet. Diesen Orden erhalten alle Aktiven an der Fremdensitzung am Donnerstag, 13. Februar. Beginn ist 19.30 Uhr in der Stadthalle. Bild: Heiko Schenker

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020