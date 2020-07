Oberlauda.Mit dem alljährlichen Skapulierfest (zu Ehren der Mutter Gottes vom Berge Karmel) hat sich Oberlauda in besonderer Weise Maria geweiht.

Bis 1896 haben – nachweisbar – Pfarrangehörige das Marienfest (um den 16. Juli) bei bzw. mit den Karmelitenpatres in Würzburg gefeiert. In der Gesamtkirche hat das Fest schon eine jahrhundertalte Tradition. Einhergehend mit der offiziellen Genehmigung einer örtlichen „Skapulierbruderschaft“ am 18. Juli 1897 fand schon im Juli des gleichen Jahres das 1. Skapulierfest statt; seither ununterbrochen.

1902 kam eine finanzielle Stiftung durch Pfarrangehörige zur Bestreitung der Ausgaben für Beichtgelegenheit (Aushilfe), Festgottesdienst sowie nachmittägliche Marienfeier mit eucharistischer Prozession dazu. Nicht nur Oberlaudaer Pfarrangehörige, sondern auch zahlreiche Gläubige aus Gemeinden der näheren und weiteren Umgebung sind in dieser marianischen Bruderschaft registriert.

Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ zeigen sich dieses Jahr auch im Jahreskreislauf der Pfarrgemeinde: Die im April ausgefallene Erstkommunionfeier wird beim Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli, um 10.30 Uhr nachgeholt (zwei Erstkommunionkinder). Mitgestaltet wird der Festgottesdienst mit Orgelbegleitung, Instrumentalisten und Kantoren.

Die Kollekte ist diesmal für die Karmeltenmission bestimmt. Die eucharistische Prozession entfällt dieses Jahr. woha

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020