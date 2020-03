Ziganimo – „Musik von mittelhoch bis abgrundtief“

Lauda-Königshofen.„Musik von hier und anderswo“, unter diesem Motto reist die Dresdener Band „Ziganimo“ durch die Welt. Mit dem aktuellen Programm „Under der Linden, Teutsche Weltmusik von mittelhoch bis abgrundtief“ kommen die vier Musiker am Samstag, 7. März zu einem Benefizkonzert in den Rathaussaal in Lauda. Veranstalter des Abends ist der Verein „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda, der mit dem Erlös des Konzerts seine Hilfsprojekte in Afrika und auf den Philippinen unterstützt. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Wir haben mit dem Ensemblemitglied Guido Richartz ein Interview mit Fragen zu der Musik, der Arbeitsweise, den Anliegen und dem Woher und Wohin von „Ziganimo“ geführt.

Herr Richartz, Ziganimo – allein das Wort klingt wie Musik. Woher kommt es und was hat es zu bedeuten?

Guido Richartz: Ziganimo ist ein Kunstwort aus ungarisch czigany für „fahrendes Volk“ und italienisch animo für die männlichen Aspekte der Seele. Sinti, Roma und andere fahrende Völker sind uns hinsichtlich ihrer Musizierauffassung insofern Vorbilder, als auch sie neben der Pflege eigener Traditionen über die Jahrhunderte immer wieder neues Material und Stilelemente verschiedenster Kulturen adaptierten, mit denen Sie durch ihre Lebensweise in Berührung kamen. Natürlich steckt auch eine gewisse Koketterie darin, sind doch dem Klischee zufolge diese Musiker besonders feurig und virtuos, und das meist ohne akademische Ausbildung, „aus dem Bauch“ heraus. Insgesamt stellen wir mit dem Wort also unsere – empfundene oder imaginierte – Seelenverwandschaft mit den sogenannten „Zigeuner“-Musikanten heraus, zumal wir, genau wie diese, manchmal für Hochzeiten und anderen Festen gebucht werden.

Wo finden Sie Ihre Texte und Lieder? Und wer und was macht sie zu „Ihrer“ Musik?

Richartz: Früher waren es vor allem Aufnahmen traditioneller Musik aus verschiedenen Kulturen, vor allem aus Süd- und Osteuropa, die wir für unsere Besetzung arrangiert und nachgespielt haben, wobei wir weniger auf authentische Wiedergabe achten (die wir als Kulturfremde sowieso nur in sehr bescheidenem Maße erreichen können), sondern manchmal durchaus frech unser eigenes Süppchen kochen. Dabei kamen uns neben musikalischer Vielseitigkeit auch unsere Sprachaffinität entgegen: Während Ekkehard zum Beispiel eine Zeit in Neapel gelebt hat und sich mit dem reichhaltigen Liedgut verschiedener italienischer Regionen auskennt, habe ich durch mein „Weltmusik“-Studium im multikulturellen Rotterdam quasi aus erster Hand neben lateinamerikanischer Musik verschiedene Stile Osteuropas und des nahen und mittleren Ostens kennengelernt. Instrumentale Musik wie Sinti Swing und Valse Musette aus Frankreich gehören dagegen unter anderem zu Daniels und Roberts „Spezialitäten“. Seit einigen Jahren haben wir unser Repertoire zunehmend um deutschsprachige Lieder erweitert, vom mittelalterlichen Minnelied über Volksliedbearbeitungen bis zur Vertonung klassischer bis moderner Gedichte.

Der besondere Sound Ihrer Musik ist charakteristisch nicht nur für „Ziganimo“, sondern auch wenn Sie in anderer Besetzung spielen, zum Beispiel mit „Strömkarlen“ oder „Julvisor“. Was macht diesen Sound aus?

Richartz: Ich möchte Ihnen natürlich nicht in Ihre Wahrnehmung reinreden, aber für mich persönlich unterscheidet sich der Sound aller drei Gruppen erheblich, auch wenn sich die Besetzung teilweise überschneidet. Allein schon von der Instrumentierung und Thematik her: So gehören bei der Band Julvisor, die ausschließlich skandinavische Weihnachtslieder bearbeitet, Saxophon und Percussion dazu, während „Strömkarlen“ altnordische Dichtung vertont und dabei unter anderem. vom charakteristischen Klang der Nyckelharpa geprägt ist, manchmal auch von der irischen Rahmentrommel „Bodhrán“. In beiden letztgenannten Bands sind Christinas Stimme und ihr irisch klingendes Geigen- und Flötenspiel prägend, bisweilen spiele ich auch die Drehleier. Bei Ziganimo dagegen spielen keltische und skandinavische Musiktraditionen keine Rolle, dafür erklingen hier Akkordeon und manchmal Mandoline, sowie Ekkehards unverwechselbare Singstimme. Verbindende Elemente aller drei Bands sind natürlich meine eigene Stimme und eventuell eine gewisse Stimmung der Arrangements, die gerne die melancholischen Aspekte betont.

Minnesänger und „Fahrendes Volk“, denen Sie Ihre Texte zum Teil entlehnen, waren und lebten unterwegs. Sind auch Sie unterwegs und ich meine nicht nur auf Konzertreise?

Richartz: Wenn Sie es wörtlich meinen, wohl eher nicht: Obwohl keiner von uns gebürtiger Sachse ist, leben wir – nach früheren Ortswechseln und Auslandsaufenthalten – nun seit vielen Jahren mit unseren Familien in Dresden bzw. Chemnitz und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Im übertragenen Sinn ist man als kreativer Mensch – und damit meine ich nicht nur berufsmäßige Künstler – ja immer irgendwie „unterwegs“, auf der Suche nach Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, nach Anregungen und neuen Betätigungsfeldern und ganz allgemein unterwegs auf den spannenden Wegen des Lebens und der persönlichen Entwicklung.

Wer von Ihnen komponiert und arrangiert?

Richartz: Auch, wenn in den letzten Jahren Ekkehard die meisten Stücke eingebracht hat, vor allem Gedichtvertonungen, haben wir doch alle Anteil am Gesamtergebnis. Jeder legt mal ein neues Stück vor, manchmal auch eine Eigenkomposition oder fertige Bearbeitung, die wir in der Regel gemeinsam ausarbeiten, sodass sich im besten Fall auch die Stärken und Eigenheiten jedes Musikers am Ende wiederfinden. Ich denke, dass es gerade das ist, was den „Ziganimo-Sound“ ausmacht. Im letzten Sommer hatten wir übrigens das Vergnügen, als Band bei der Chemnitzer Inszenierung des Musicals „Anatevka“, bekannt auch als „Fiddler On The Roof“, mitzuwirken - das war eine tolle Erfahrung. Da waren wir alle gefragt, sonst hätten wir das nicht rechtzeitig bewältigt.

Sie waren schon einmal als „Ziganimo“ in Lauda. Was spielen Sie diesmal?

Richartz: Unser Konzertprogramm entwickelt sich über die Jahre kontinuierlich weiter und erneuert sich also eher allmählich, so dass Sie das ein oder andere Stück sicher aus früheren Konzerten kennen. Allerdings haben wir seit dem letzten Mal ein neues Album mit dem Titel „Under der Linden“ veröffentlicht, nach einem Minnelied Walthers von der Vogelweide. Rilke, Heine und James Krüss wurden vertont, aber auch Klassiker wie Goethes „König von Thule“ sowie Volkslieder aus Siebenbürgen, Sizilien und Bulgarien finden Platz. Im Konzertklingen aber auch jiddisches Liedgut, Klezmer und andere altbewährte Stile an.

