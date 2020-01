Zeitreise mit Freddie Mercury

Lauda-Königshofen.„The Show must go on“: Unter diesem legendären Motto zelebriert und feiert QueenMania mit Frontmann Sonny Ensabella im Moment auf einer deutschlandweiten Tour 50 Jahre Queen. Am 20. März kommt er auch nach Lauda in die Stadthalle. Beginn ist um 20 Uhr.

Damit setzen die vier italienischen Künstler ihre seit Jahren europaweit erfolgreiche Show Forever Queen mit ihrer Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury fort und rocken mit unvergesslichen Kulttiteln wie „Radio Gaga“, I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ und vielen anderen mehr die Hallen – nicht zu vergessen „Barcelona“ im Duett mit der stimmgewaltigen Sopranistin.

Leadsänger Sonny Ensabella tritt dabei in große Fußstapfen und kommt seinem Vorbild Freddie Mercury stimmlich und optisch beeindruckend nahe, ohne sich mit ihm vergleichen zu wollen. „Freddie hatte eine einzigartige Ausstrahlung – es gab und gibt keinen Zweiten wie ihn“ schwärmt Sonny Ensabella in einem Interview.

Ensabella performt mit hautengen, schrillen Outfits bis hin zur grandiosen Robe in theatralen Posen und ist damit seinem Idol Freddie Mercury so nah, dass sich die Zuschauer vor der Bühne auf einer Zeitreise glauben.

Neben Frontmann Sonny Ensabella komplettieren die Vollblut-Musiker Fabrizio Palermo, Tizian Giampieri und Simone Fortuna die Performance der Live-Band und überzeugen das eingefleischte Fan-Publikum mit erstklassig gespielten Songs sowie großartigen Solos. Für Queen-Fans tief beeindruckend und mitreißend bereitet Forever Queen performed by QueenMania Freddie Mercury und seinem Lebenswerk nicht nur ein ehrendes Gedenken, nein, es lässt ihn für gut zwei Stunden auferstehen.

Tickets sind erhältlich unter anderem in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Kinder von sieben bis zwölf Jahren erhalten zehn Euro Ermäßigung je Ticket. Gruppen ab zehn Personen erhalten eine Ermäßigung je Ticket. Freien Eintritt gibt es für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis.

