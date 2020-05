Zeitnahe Rückmeldung wünschenswert

Beckstein.Im Frühjahr 2020 hat der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen dem Vorhaben zum Bau landwirtschaftlicher Schuppen in Beckstein zugestimmt.

Im Zuge der baldigen Umsetzung der Schuppen sollte bereits im März unter allen Interessenten eine öffentliche Ortschaftsratssitzung bzw. Informationsveranstaltung stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Lage ist diese allerdings auf einen unbestimmten Zeitpunkt nach den Corona-Beschränkungen vertagt.

Übersicht wichtig

Damit der Ortschaftsrat dennoch eine Übersicht aller gegenwärtigen Bauinteressenten erhält, wird eine zeitnahe Rückmeldung an Ortsvorsteher Philipp Hahn via E-Mail (ortsvorteher@weinort-beckstein.de) oder Telefon 09343/5091520 (Anrufbeantworter geschalten) erwünscht.

Über einen Ausweichtermin für die öffentliche Ortschaftsratssitzung nach den Lockerungsmaßnahmen wird rechtzeitig in der Presse, am Aushang des Heimat- und Verkehrsvereins sowie am Dorfgemeinschaftshaus in Beckstein (Ortsvorsteherbüro) informiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020