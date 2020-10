Zehn Dekaden geballte Unternehmensgeschichte

Grünsfeld/Lauda-Königshofen.Bei der Firma Bohlender wurden drei Mitarbeiter für langjährige Betriebstreue geehr . Geschäftsführer Volker Bohlender freute sich, Bernhard Kungl und Uwe Hossfeld für jeweils 30 Jahre sowie Ahmet Oezden für 40 Jahre Zugehörigkeit zu seinem Unternehmen ehren zu dürfen.

Die Feier fand im kleinen Rahmen unter Beisein des Grünsfelder Bürgermeisters Joachim Markert, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Hubert Segeritz, sowie den Vorgesetzten statt. „Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man hier sozusagen 100 Jahre geballte Firmengeschichte vor sich hat“, eröffnete der Geschäftsführer die Veranstaltung.

Volker Bohlender ließ zu Beginn die letzten 30 bzw. 40 Jahre gemeinsame Firmengeschichte Revue passieren. „Ich bin stolz darauf, wenn sich Mitarbeiter über so einen langen Zeitraum für unser Unternehmen bekennen. Man arbeitet nicht nur zusammen, man begleitet den Menschen auch durch viele Stationen in seinem Leben“, so Bohlender. Dies zeichnet ein Familienunternehmen aus. Nicht unerwähnt blieb, dass er bereits im Frühjahr einen weiteren Mitarbeiter für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit ehren durfte. Lagerleiter Eugen Hellinger wurde bereits im Mai für seine Treue geehrt.

Der Geschäftsführer eröffnete die Ehrung seiner Mitarbeiter mit Bernhard Kungl, dem an Dienstjahren jüngsten Jubilar. Kungl trat am 17. Oktober 1990 als Dreher in das damals noch in Lauda ansässige Unternehmen mit 20 Mitarbeitern ein und fand seinen Einsatz an einer Colchester-Drehmaschine. Mit dem Wandel der Technik und der Einführung von CNC-Maschinen spezialisierte sich Kungl auf diesem Gebiet. „Diese Herausforderung hast du mit großem Engagement angenommen, und bist heute einer unserer wichtigsten Mitarbeiter an den 3-Achs-Maschinen“, so Bohlender. Mittlerweile hat der Hersteller für Profilaborbedarf aus Hochleistungskunststoffen nahezu 70 Beschäftigte. Bernhard Kungl fungierte neben seiner eigentlichen Tätigkeit auch als DJ auf vielen Firmenevents, spielte er doch früher in einer eigenen Band. Als Anerkennung für die lange Treue zum Unternehmen überreichte der Geschäftsführer dem Jubilar ein Geldgeschenk. Die ebenfalls anwesende Ehegattin erhielt einen herbstlichen Blumenstrauß.

Der zweite Jubilar, Uwe Hossfeld, ist seit 1. Oktober 1990 bei Bohlender beschäftigt. Er begann seinen Werdegang als Einzelkämpfer in der Arbeitsvorbereitung, bevor er den Bereich des Qualitätsmanagements übernahm. Diesen führte er dann auch erfolgreich durch die ersten und folgenden Dekra-Prüfungen. Darüber hinaus kann sich Hossfeld den Aufbau und die Umsetzung von Arbeitsplänen und Stücklisten auf die Fahne schreiben, „welche ihm vor 25 Jahren so manche Schweißperle auf die Stirn getrieben hat“, erinnert sich Volker Bohlender. Dies war damals der Grundstein für das heutige moderne EDV-System.

Um dem stetigen Wachstum der Firma gerecht zu werden, wurde vor vielen Jahren damit begonnen, den eigenen Nachwuchs im Bereich der Industriemechaniker heranzuziehen. Auch dieses Projekt baute Hossfeld mit auf und ist seitdem für die Ausbildung der Industriemechaniker zuständig. Derzeit befinden sich knapp fünf Jugendliche in der Ausbildung, insgesamt führte er bisher fast 30 Industriemechaniker erfolgreich durch ihre Ausbildung. Gut ein Drittel der derzeit beschäftigten Facharbeiter wurde bei Bohlender ausgebildet. Der Geschäftsführer bedankte sich bei Uwe Hossfeld für dessen langjähriges Engagement im Unternehmen und überreichte ihm ein Geldgeschenk.

Am 20. Oktober 1980 wurde Ahmet Oezden von Firmengründer Hermann Bohlender eingestellt. Wie damals für kleine, junge Unternehmen üblich, umfasste sein Aufgabengebiet viele verschiedene Bereiche. So drehte er Griffbundhülsen per Hand, führte diverse Schleifarbeiten durch, hielt Automaten am Laufen. „Ahmet – ein Mann für alle Fälle.“, fasst Volker Bohlender die Talente von Oezden zusammen. Seit Fortschreiten der Automatisierung ist Ahmet Oezden an einer manuell bedienbaren Maschine, der Boley, tätig. Volker Bohlender bedankte sich bei Herrn Oezden für die 40-jährige Betriebszugehörigkeit, während der er zur stetigen Aufwärtsentwicklung des Unternehmens beigetragen hat, mit einem Geldgeschenk.

Die beiden Repräsentanten des gemeinsamen Industriegebietes „Ob der Tauber“ von Grünsfeld und Lauda-Königshofen überbrachten den drei Jubilaren ebenfalls ihre Glückwünsche. Bürgermeister Joachim Markert sprach ihnen höchste Anerkennung für die Kontinuität und das Durchhaltevermögen aus, das in der heutigen Zeit von Wandel und Schnelllebigkeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Die langjährige Treue zu ein und dem selbem Arbeitgeber spiegelt das tolle Arbeitsklima und die Verbundenheit zum Unternehmen wieder. Als Anerkennung überreichte der Bürgermeister der Stadt Grünsfeld den Geehrten jeweils eine Flasche „Leuchtenberg Gold“, ein Sekt mit Goldpartikeln – „symbolisch passend für langjährige Mitarbeiter, welche ein wahrer Schatz für das Unternehmen sind“, so Markert. Ahmet Oezden erhielt darüber hinaus von Joachim Markert eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg mit persönlichen Dankesworten des Ministerpräsidenten Wilfried Kretschmann zum 40-jährigen Betriebsjubiläum.

Als erster Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Lauda-Königshofen freute sich Hubert Segeritz ebenfalls, die langjährigen Mitarbeiter der Firma Bohlender , auch im Namen des Bürgermeister Dr. Luks Braun, ehren zu dürfen. Er betonte dabei die gute Zusammenarbeit der beiden Städte im gemeinsamen Industriepark am Waltersberg, wo Bohlender seit 2002 ansässig ist. „Zufriedenheit der Mitarbeiter ist ein hohes Gut im Arbeitsalltag. Sich an seinem Arbeitsplatz wohlzufühlen und den Spagat zwischen Beruf und Privatleben gut zu meistern ist eine Herausforderung, der man sich täglich stellen muss.“ so Segeritz. Die Ehrung von gleich drei langjährigen Mitarbeitern ist ein Zeichen dafür, dass sich die Mitarbeiter bei Bohlender wohlfühlen. Segeritz gratulierte den Jubilaren und überreichte Kungl, Hossfeld und Oezden ein Präsent der Stadt Lauda-Königshofen zusammen mit den Ehrenurkunden der IHK Heilbronn-Franken.

