Zaudern in Stuttgart verärgert Betroffene

Zu Besuch in Lauda-Königshofen war am Freitag der Generalsekretär der SPD in Baden-Württemberg, Sascha Binder (Vierter von links), der sich über den Neubau der Wohneinrichtung für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung informierte. Dabei gab es auch Kritik an der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Land.

© Seufert