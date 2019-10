Wundersame Wandlung des Lebens

Königshofen.Ein ganz besonderer Gottesdienst fand am Sonntag in der gut besuchten katholischen Pfarrkirche St. Mauritius statt. Die Messe wurde musikalisch von dem Gospelchor der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal unter Leitung von Claudia Heidrich mit Gastsängern und -solisten gestaltet.

Dabei wurde ein umfassendes Repertoire an Gospels aus dem Chormusical „Amazing Grace“ geboten, das Ende März bei drei Aufführungen mit großem Erfolg in der Stadthalle Lauda aufgeführt wurde (wir berichteten). An diesem von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal präsentierten Chormusical hatten insgesamt rund 190 Akteure aus der ganzen Region mitgewirkt, darunter auch der Gospelchor.

Die Auszüge aus „Amazing Grace“ für den jetzigen Gospelgottesdienst hatten etwa 30 Sänger und Solisten erneut geprobt, darunter auch Edgar Tempel, Leiter der Musikschule in Lauda. Das gleichnamige geistliche Lied bildete auch den musikalischen Auftakt. Pfarrer Stefan Märkl erinnerte beispielsweise daran, dass der damalige US-Präsident Barack Obama den Song „Amazing Grace“ bei der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Charleston, bei dem am 17. Juni 2015 neun Afroamerikaner getötet wurden, gesungen hatte.

Zudem standen musikalisch unter anderem die Gospels und Spirituals „Sometimes I Feel Like a Motherless Child“, „Precious Lord“, Let us Break Bread Together“ und „Nobody Knows“ auf dem Programm. Mitreißend musikalischer Höhepunkt und Abschluss des Gottesdienstes war ein umfangreiches Medley mit verschiedenen, teils sehr populären Gospelsongs und Spirituals (zum Beispiel „Glad to Be in the Service“, „Down by the Riverside“ und „It’s a Highway to Heaven“).

Solistisch wirkten Horts Bieker, Noura Bouhra, Sonja Jessberger, Daniela Rüdel Eike Sobotta, Karl Stark (Gesang) und Aurelia Böhner (Trompete). Instrumental begleitet wurden die Lieder am Klavier von István Koppányi, Leiter der Musikschule Bauland in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis).

Das Chormusical „Amazing Grace“ von Andreas Malessa und Tore W. Aas erzählt die Geschichte des gleichnamigen Lieds und dessen Entstehung sowie die bewegte Lebenshistorie des britischen Seefahrers, Schiffskapitäns Sklavenhändlers und späteren Pfarrers John Newton, der 1773 den Text zu dem später weltberühmten Gospelsong verfasst hat. Im Mittelpunkt steht die wundersamen Wendungen in Newtons Leben sowie seine Entwicklung vom skrupellosen Sklavenkapitän zu einer friedliebenden und gläubigen Persönlichkeit bis hin, dass er schließlich wesentlich zum Verbot der Sklaverei im gesamten britischen Empire 1807 beigetragen hat.

Pfarrer John Newtons Lebensgeschichte stand auch bei dem Gospelgottesdienst in Königshofen in Märkls Predigt im Fokus. Sie diene mit ihren kontrastreichen Facetten vom Schatten bis zum Licht als symbolisches Beispiel menschlicher Lebenswege, betonte der Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen.

Die Proben des Gospelchors der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal finden unter Leitung von Claudia Heidrich montags von 18.15 bis 19.45 Uhr im Musikschulsaal (Becksteiner Straße 45) in Lauda statt. Willkommen sind auch neue Interessenten, Jugendliche ab etwa zehn Jahre und Erwachsene, die sich auf dieses elementare Musikerlebnis einlassen wollen. pdw

