Wohnzimmer wird zur Heckenwirtschaft

Eine Heckenwirtschaft gehörte zur Königshöfer Messe bis in die 1960er Jahre einfach dazu.

Königshofen. Besonders während der „Mess“ genossen die Königshöfer gutes Essen und Trinken im Festzelt, in den Gaststätten oder in einer „Heckenwirtschaft“, die es noch bis in die Mitte der 60er Jahre gab. Allgemein bekannt und beliebt war die der Familie Ott in der Unteren Mauerstraße 1.

In geselliger Runde schwelgt Willi Ott, Königshöfer Urgestein und inzwischen 86 Jahre alt, mitsamt seinen Schwestern Luise (Schmitt) und Loni (Waniek) von dieser guten, alten Zeit der heimischen Gastronomie der Nachkriegszeit.

Der Anfang war nicht leicht. Familie Ott hatte neun Kinder. Deshalb musste neben der Zimmermannsarbeit noch etwas dazu verdient werden.

Es begann mit der Hausschlachtung der Schweine. Zwei eigene „Säu“ und vier gekaufte sollten zum Anfang genügen. In späteren Jahren erhöhte sich die Zahl auf acht in der Woche. Bei den Otts wurde dazu der Metzger Toni Strebl aus „Beckscht“ bestellt. Vier Zentner Kraut mussten selbst eingemacht und gestampft werden. „Nicht mit dem Fuß, sondern mit den blanken Händen“, ergänzt Willi Ott schmunzelnd. Seine Schwester Luise weiß noch genau, dass auf einen Zentner Kraut ein Pfund Salz kam. Natürlich backten die Otts den Kuchen selber, vor allem „Zwetschich“-Blechkuchen, auch Linzer- und Nusstorte („12 Eier, 400 g Nüsse“). Das Gleiche galt fürs Brot. Manche Gäste kauften einen ganzen Laib.

Die Mess kam immer näher. Deshalb mussten Schlaf- und Wohnzimmer ausgeräumt und als Wirtschaft hergerichtet werden. Als Ersatz errichtete die Familie einen Stock höher ein Matratzenlager. Tische und Stühle lieh man sich von der Brauerei Zipf, Geschirr und Gläser vom „Bierhals“.

Ein Wedel am Haus signalierte den Messebesuchern, dass die Heckenwirtschaft offen hatte. Am Anfang, so erinnern sich die Otts, hatte man Bedenken, ob die Leute kommen. Sie kamen in großer Zahl. Auf der Treppe standen sie Schlange und warteten, bis wieder ein Platz frei war. Rund 20 Frauen schwitzten in der Küche, machten sauber, spülten und bedienten. Luise galt als Hauptbedienung und war ganz aufgeregt, denn sie hat das noch nie zuvor gemacht. Sie musste auch Bons schreiben. Noch heute erinnert sie sich an die Speisekarte und sprudelt los: „Bratwurscht mit Kraut 1,20 Mark, Schnitzel, Kneudele, warme Ripple. Ein Viertele Weißwein kostete 70, Rotwein 80, Flasche Bier 80 und eine Tasse Kaffee 40 Pfennig.“

Statt Königshöfer Wein stand erstaunlicherweise Gumpoldskirchener oder Kalterer See auf der Getränkekarte. Die heimischen Reben seien in den 1950er und 60er Jahren oft erfroren, so dass es wenig Königshöfer Wein gegeben habe.

Die Geschwister wissen noch ein unvergessliches Erlebnis mit einem Königshöfer Lehrer. Er wollte unbedingt vier Bratwürste auf dem Teller. Zwei sollten aber extra mit Kraut zugedeckt sein, damit die Leute nicht die doppelte Portion sehen. Am Messesonntag seien insgesamt über 1000 Pärle verspeist worden, denn auf dem Weg zum Bahnhof machte man oft noch einen Stopp in der Heckenwirtschaft, erzählen sie.

Und was war mit den Burschen aus Marbach? „Die sind einfach nicht heim.“ Eine Polizeistunde war völlig unbekannt und so gefiel es ihnen bei der 17-jährigen Luise, die ihnen dann morgens um 6 Uhr noch Kaffee machte. Vermutlich gingen sie dann nicht zur „Arbeit“, es war ja üblich, in der Messewoche Urlaub zu nehmen.

Am Montag wurde die „Mess begraben“. Zum letzten Mal genoss man Gulasch mit selbstgemachten Klößen zum Preis von 1,80 Mark.

1967 war allerdings Schluss mit der liebgewonnenen Heckenwirtschaft bei der Otts in der Unteren Mauerstraße 1.

