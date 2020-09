Wohlfühlklima am Arbeitsplatz schaffen

Rund 150 Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung sollen im i_park Lauda ab dem nächsten Sommer eine Beschäftigung finden. Noch wird eifrig gebaut.

Lauda. Der Rohbau steht, die Fassadenteile geben der äußeren Hülle ihr Erscheinungsbild. Im i_park in Lauda baut die Caritas im Tauberkreis einen neuen Gebäudekomplex. Neben der Werkstatt für Menschen mit Behinderung entsteht ein moderner Förder- und Betreuungsbereich, in dem überwiegend Menschen mit schwerst-mehrfachen Beeinträchtigungen betreut werden sollen.

Jutta Steinmetz-Thees, bei der Caritas als Bereichsleitung Arbeiten und Werkstattleitung in das Projekt stark eingebunden, freut sich auf die künftige Wirkungsstätte. Die ergänzt das Angebot in Bad Mergentheim, wo der Werkstatt-Neubau in wenigen Wochen bezugsfertig ist.

Großer Komplex

Mit 150 Beschäftigten entsteht in Lauda ein verhältnismäßig großer Komplex, während man sonst eher auf kleinere Einheiten gehe. Dennoch findet die Bereichsleiterin dieses Angebot sinnvoll, weil es den Beschäftigen eine Vielzahl an Möglichkeiten biete, je nach persönlichen Fähigkeiten und Interessen. Und so könnten sich Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen jederzeit treffen und gemeinsam arbeiten. „Wir bereiten die Beschäftigen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vor“, so die Bereichsleiterin.

„Die Räume kann man schon erkennen, die Rohinstallation ist abgeschlossen“, freut sich Günter App vom Architekturbüro APParchitekten aus Lauda, der für den Neubau im i_park verantwortlich zeichnet, über den guten Fortschritt. Eine großzügige Eingangshalle zweigt ab in Verwaltungsbereich, Betreuungsräume und Mensa. Ein besonderes Bonbon ist für die Verantwortlichen der begrünte Innenhof, der nicht nur für eine bessere Belichtung sorgen soll, sondern vor allem für ein angenehmes Arbeitsklima, wie Architektin Christine Lurz betont. „Diese kleine Oase wird bestimmt der Hingucker“, sind die drei überzeugt.

Grüne Oase

Auf der anderen Seite dieses kleinen Hofs ist die Werkstatt, in der im Deckenbereich schon viel Holz verbaut wurde. Auch hier steht die Atmosphäre im Vordergrund. Obwohl man quasi für einen Industriebetrieb plane, setze man andere Maßstäbe. „Es geht auch um das Lebensumfeld der Menschen.“

Lichtdurchflutete Räume, viel Tageslicht und großzügige Glaselemente: Die Transparenz für Beschäftigte, aber auch Caritas-Mitarbeiter – 45 werden im Neubau arbeiten – steht an oberster Stelle. Gleichzeitig wirke sich Tageslicht auch vorteilhaft auf die Psyche aus. Und es gibt für Jutta Steinmetz-Thees noch eine Besonderheit: Das Gebäude wurde innen so konzipiert, dass man quasi einen „Rundkurs“ laufen kann und es keine „Sackgasse“ gibt.

Ein Hingucker wird aus ihrer Sicht auch später das Außengelände, das pergola-artig überdacht werden soll und einen tollen Ausblick in Richtung Taubertal bietet. Unter dem Motto „Spiel dich fit“ folgt noch ein Bewegungspfad mit Erwachsenenspielgeräten.

Trotz der Corona-Krise gebe es kaum Verzögerungen, alles liege im Zeitplan. Günter App hofft, dass die Lieferketten auch weiterhin so gut funktionieren. Bis Ende des Jahres seien die Fenster eingebaut und die Fassade somit geschlossen. Der Innenausbau mit Heizung, Sanitär- und Elektroarbeiten soll in Kürze beginnen. Errichtet wird der Neubau mit 4500 Quadratmetern auf dem Sportplatz des ehemaligen Kasernengeländes der Bundeswehr. Und das ist für die Planer ein besonderer Glücksfall. Schließlich muss man nicht die Topographie einbeziehen und hat Platz genug, um alle benötigten Räume auf einem Stock unterzubringen. „Damit können wir problemlos komplett behindertengerecht und barrierefrei bauen“, betonen die Architekten.

100 Meter lang wird die künftige Werkstatt, in der 150 Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung arbeiten werden. Die meisten sind bisher in der Werkstätte in Gerlachsheim beschäftigt und freuen sich auf den Umzug in den Neubau. „Der Beirat wurde in die Planungen mit einbezogen und lässt sich regelmäßig über den Stand des Projekts informieren“, unterstreicht Bereichsleiterin Jutta Steinmetz-Thees das große Interesse.

Standort mit Vorteilen

Der Standort im i_park hat für sie viele Vorteile – auch weil gerade im Herzen von Lauda ein neues Wohngebäude für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung entsteht. „Einige können dann sogar zu Fuß kommen. Und wir haben hier eine sehr gute Verkehrsanbindung“, sagt sie. Nicht nur für die Beschäftigten, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sondern auch für die vielen Kleinbusse, die die Menschen aus dem ganzen Kreis abholen und zu ihrer Arbeitsstelle bringen. „Wir haben Beschäftigte aus dem Raum Wertheim, die sich Gerlachsheim und nun Lauda als Arbeitsstätte bewusst ausgesucht haben.“ Auch bei der Anlieferung des Materials werde es künftig leichter. „Viele Teile kommen mit großen Sattelschleppern oder werden damit abgeholt.“ Behindertengerechte Gehwege und eine gute Straßenbeleuchtung sind für sie ebenfalls Pluspunkte. „Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als auch mit der Geschäftsführung im i_park ist reibungslos“, freut sich Steinmetz-Thees.

Produziert wird für rund 70 Firmen aus der Region, darunter auch für Weinig, VS oder Roto. Einen Auftrag schätzen die Beschäftigten besonders: „Unser Bier-Auftrag“, sagt Jutta Steinmetz-Thees. Ein Online-Händler aus der Region bietet Verkaufspakete für ausgefallene Biersorten an, die dann bei der Caritas sortiert werden. „Die Aufträge nehmen wir 1:1 mit nach Lauda.“ Nach dem Umzug soll ein Gebäude der Alois-Eckert-Werkstätte in Gerlachsheim veräußert werden, ein kleineres werde weiter genutzt, so Steinmetz-Thees.

Fertigstellung im Sommer 2021

Vor Sommer 2021 rechnen Architekt Günter App und Bereichsleiterin Jutta Steinmetz-Thees aber nicht mit der Fertigstellung. Dann sind in die Werkstätte im i_park rund 10,5 Millionen Euro geflossen. Finanziell unterstützt wird das Projekt mit rund 1,5 Millionen Euro Fördermitteln des Landes sowie weiteren 110 000 Euro von der Aktion Mensch.

Bis der Umzug schließlich ansteht, werden die Beschäftigten noch einige Ausflüge an ihre künftige Wirkungsstätte unternehmen und sich über den Baufortschritt informieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020