„Wissen, was aus dem Hahn kommt“

Laudas Bürgermeister Thomas Maertens stellte in einer Presserunde gemeinsam mit den Mitveranstaltern das Programm der Wassertage vor.

Lauda-Königshofen. „Dem Kulturgut Wasser auf der Spur“, so lautet das Motto der Wassertage vom 14. bis 17. November in der Festhalle Oberlauda, bei der das lebensnotwendige Elixier in all seinen Facetten betrachtet werden soll.

In einer Presserunde stellten die drei Veranstalter, Bürgermeister Thomas Maertens für die Stadt Lauda-Königshofen, Norbert Schön für das Stadtwerk Tauberfranken und Anton Sàlat für den Verein für Implosionsforschung und Anwendung, das Programm vor.

Verbrauch im Alltag

Duschen, Autowaschen, Lebensmittel, Verwendung für den Haushalt: „Wasser hat ganz unterschiedliche Blickwinkel, das soll an den Tagen deutlich werden“, fasste es Anton Sàlat zusammen. Auch neuartige Anwendungen im Flussbau sollen im Rahmen einer Fachtagung erörtert werden: „Instream River Training“ (IRT), eine nachhaltige Methode zur Qualitätsverbesserung von Gewässern wird am Donnerstag, dem ersten Veranstaltungstag, thematisiert.

In der Vergangenheit sei im Flussbau der Fokus auf gerade Abflüsse der Gewässer gelegt worden. Dies werde nun seit Jahren zu korrigieren versucht, da die Flüsse an vielen Stellen das Außenufer angreifen, erklärte Sàlat.

„Das Neue am IRT ist, dass der Fluss nicht von seinen Ufern aus reguliert wird, sondern durch Beeinflussung der Strömung dazu gebracht wird, die Ränder nicht mehr anzugreifen. Bei guter Kenntnis des Prinzips ist das mit relativ geringen und deutlich günstigeren Mitteln als bei den bisherigen Verfahren möglich.“

Diese neue Herangehensweise habe positive Effekte auf die gesamte Umgebung von Flüssen, auf die Fische und den Randbewuchs“, betont der praktische Arzt Sàlat. Er hofft, dass durch die Vorträge auch Entscheidungsstellen auf diese Anwendungsmöglichkeit aufmerksam werden.

Mit Experimenten, Filmen und Impulsen wird Jugendlichen am Freitag das Thema Wasser nähergebracht. Drei Schulen haben sich bisher für den Aktionstag angemeldet.

An den Öffentlichkeitstagen, die am Samstag und Sonntag statt finden, referieren acht Experten unter dem Titel „Dem Wasser auf der Spur“.

Norbert Schön von den Stadtwerken will in seinem Vortrag die Wichtigkeit der Ressource hervorheben und erörtern, für was Wasser gebraucht wird und wie die Menschen damit umgehen. Schön ist es ein Anliegen, dass den Leuten bewusst wird, was für ein Privileg sauberes Trinkwasser ist: „Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen dauerhaften Zugang dazu. Wir tun deshalb gut daran, sorgsam damit umzugehen“, unterstreicht der Ingenieur.

Der Niederschlag in den gut versorgten Ländern bleibe auf einem konstanten Niveau, durch den Anstieg von Bodenversiegelung versickere aber immer weniger Wasser, beschreibt Sàlat. Er ist der Meinung, dass deshalb auch in gut versorgten Länder ein „Paradigmenwechsel“ notwendig sei, um Wasserdurchlässigkeit und Bodenfruchtbarkeit weiter zu gewährleisten.

Bürgermeister Maertens nannte bei dem Pressegespräch auch Einzelheiten zu der begleitenden Ausstellung, die über alle Veranstaltungstage zugänglich ist: Die Besucher bekommen unter anderem eine Demonstration zu Wassereigenschaften und Wirbeltechnik. Geplant sind außerdem eine Posterausstellung, Büchertische und das Ausstellen von Gartengeräten aus Kupfer. „Die Tage sind nicht als reines Vortrags-, sondern auch als Mitmachprogramm angelegt“, machte Maertens deutlich.

Lebendig und wertvoll

„Ich finde gut, dass sich die Stadt dem Thema annimmt und den Leuten erklärt, was es bedeutet, den Hahn aufzudrehen und daraus sauberes Wasser zu bekommen“, freut sich Mitorganisator Sàlat. Er wünscht sich, dass die Menschen das Wasser durch die Veranstaltungen als ein lebendiges, wertvolles Gut wahrnehmen, dem sie den nötigen Respekt entgegenbringen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019