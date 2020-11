„Wirtschaftliche Stabilität als oberste Prämisse“

Lauda-Königshofen.Aufgrund der aktuellen Zuspitzung der Corona-Lage berät die CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen via Webkonferenz über künftige, wirtschaftliche Entwicklungen in der Gesamtstadt. Geplante Anhebungen zur- Grund und Gewerbesteuer werden unisono strikt abgelehnt. Ebenso kritisch blickt die Fraktion auf weitere sensible Gebührenfelder wie Wasser oder Bestattungsgebühren.

Mit Sorge betrachtet die CDU-Fraktion die geplanten Erhöhungen der Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer in Lauda-Königshofen, die zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt kämen. Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise sowie weiterer, womöglich noch unbekannter, künftiger Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Krise seien weitere finanzielle Einengungen für verunsicherte Privatleute und gebeutelte Unternehmen aus Sicht der Fraktion nicht tragbar.

Es sei die Aufgabe der CDU-Fraktion und des gesamten Gemeinderates, gerade diejenigen, die die Gesellschaft und die Wirtschaft am Laufen halten, weiterhin zu stärken und nicht durch Erhöhungen der Steuern in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen.

Es sei deshalb unverantwortlich, die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuern an einem derart schlecht gewählten Zeitpunkt zu erhöhen. Vielmehr fordere die CDU noch immer eine klare und zukunftsorientierte Wirtschaftsförderung für die Weinstadt, wie sie im Frühjahr nach Antrag der Fraktion noch abgelehnt wurde.

„Ebenso müssen unsere Unternehmen durch infrastrukturelle Maßnahmen in der Zukunft nachhaltig gestärkt und gestützt werden“, so Fraktionschef Marco Hess. Wie Bürgermeister Dr. Braun bereits angestoßen hatte, sollte, hier exemplarisch betrachtet, die Bahnunterführung Nord zur Stärkung der heimischen Wirtschaft vorrangig betrachtet und zügig umgesetzt werden. Nur so könne gewährleistet werden, dass sich der Mittelstand im Wirtschaftsstandort Lauda-Königshofen künftig etablieren und weiterentwickeln könne.

Das Land Baden-Württemberg in die Pflicht zu nehmen sei richtig. Aus Sicht der CDU müsse es aber insgesamt in die richtige Richtung gehen. Verwirrende und intransparente Forderungen zur Zukunft solcher infrastrukturellen Maßnahmen, wie sie in letzter Zeit häufiger geäußert werden und die zweifelhaft für die nachhaltige Entwicklung der heimischen Wirtschaft stehen, werden aus der Sicht der CDU-Fraktion äußerst kritisch gesehen.

In Hinblick auf die unsichere, künftige Entwicklung in den kommenden Monaten sollte die Wirtschaft in der Stadt Lauda-Königshofen bedingungslos gefördert und gestärkt werden. So sollte aktuell vielmehr auf verschiedene Projekte, die durchaus auf die Zeit nach der Corona-Krise geschoben werden können, verzichtet werden, um die Folgen der aktuellen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krise abzufedern und nicht auf den Schultern der Bürger und der Wirtschaft abzuladen.

„Ziel sollte es deshalb sein, auch von kommunalpolitischer Seite einen möglichst großen Grad an Stabilität und Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten zu bieten und weiterhin zu gewährleisten“, so Hess sowie die gesamte Fraktion abschließend. cdu

