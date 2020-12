Winzer aus Leidenschaft

Beckstein.Der Weinbau und die Winzergenossenschaft Beckstein prägten das Leben von Herbert Braun und er prägte die Genossenschaft. Der langjährige Kellermeister der WG und ehemalige Ortsvorsteher Becksteins ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Herbert Braun hat in seinem Heimatort viel bewegt. 1928 geboren, half er bereits als Schüler in der WG mit, bei der er seine berufliche Zukunft fand. Am 1. April 1951 trat er das Amt als Kellerwirt an. Die Prüfung als Weinhandelsküfer folgte 1959, als Kellermeister 1962. Er hat sein Amt gelebt, wie ihm Weggefährten immer wieder bescheinigten. Mit seiner Kraft und seinem Wissen setzte sich Herbert Braun für den Aufbau der Genossenschaftskellerei ein, die bei Landes- und Bundesweinprämierungen erfolgreich war. Auch bei der Prüfungskommission für die Badische Landesweinprämierung und bei der Staatlichen Qualitätsweinprüfung in Freiburg war er bis 1990 tätig.

1991 schied Herbert Braun mit 63 Jahren aus der Winzergenossenschaft aus und ging in Ruhestand. Er habe sich um die WG und den Weinort Beckstein verdient gemacht, wurde ihm bei der Verabschiedung eine große Hochachtung entgegen gebracht.

Der begeisterte Weinfachmann und Vater von zwei Söhnen setzte sich auch für seine Mitmenschen ein. Ihm zur Seite stand immer seine Frau Margret, die er 1959 geheiratet hatte. Bereits vor der Gemeindereform war Braun als Gemeinderat von Beckstein engagiert. Später hat er als Ortschaftsrat von 1975 bis 1989 sowie von 1989 bis 1994 die Geschicke des Dorfs als Ortsvorsteher mit großer Sachkenntnis geprägt. Für die großen Verdienste wurde ihm 1991 die Landes-Ehrenmedaille überreicht. Auch im Sportverein war der Verstorbene aktiv.

Doch der Weinbau ließ Braun auch als Rentner nicht los. Selbst im hohen Alter war er häufig in seinen Reblagen anzutreffen, pflanzte neue Stöcke und half bei der Traubenlese. Zudem galt es, die Streuobstwiesen zu pflegen. Im eigenen Winzerbetrieb und in der 1974 gegründeten Brennerei, die er zusammen mit seinem Sohn Dieter führte und die viele Prämierungen für die Brände holte, war Brauns Sachverstand weiterhin gefragt. Und wenn er auf sein Alter angesprochen wurde, verriet er sein Geheimnis: Keinen Kaffee trinken.

Die Urnenbeisetzung von Herbert Braun ist am Freitag, 11. Dezember, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Beckstein. ana

