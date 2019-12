Windräder sollen sich noch 2019 drehen

Die Arbeiten im Windpark in Heckfeld befinden sich auf der Zielgeraden. Noch vor Weihnachten sollen die beiden Anlagen fertig werden und dann 5300 Haushalte mit Strom versorgen.

Heckfeld. Wintersonne, strahlend blauer Himmel und nahezu Windstille. Die Bedingungen am Mittwoch waren optimal für die Arbeiten im Windpark Heckfeld. Noch in diesem Jahr sollen die beiden Anlagen fertig werden. „Wir sind natürlich immer vom Wetter abhängig. Der Kran kann nur bei Windstille und Nebelfreiheit arbeiten. Ich bin aber optimistisch, dass wir das noch schaffen“, sagte Projektleiterin Martha Müller vom Bauherren „juvi“ bei dem Vororttermin gegenüber den FN.

Nabe eingesetzt

Am Mittwochmittag wurde die Nabe, die die Leistung der Windkraftanlage auf die Rotorwelle überträgt, eingesetzt. Sie schwebte, befestigt an einem Kran, der wie die Anlage eine Höhe von 137 Metern misst, langsam durch die Luft und nach oben gehoben.

Unten auf dem Feld sorgte einer der Bauarbeiter mit einem ebenfalls an der Nabe befestigten Seil, dafür dass die mehrere Tonen schwere Kapsel die richtige Ausrichtung hat. Innerhalb einer knappen halben Stunde erreichte sie die Spitze der Windkraftanlage, wo sie von zwei Bauarbeitern in Empfang genommen wurde und dann von hinten mit einem hydraulischen Drehmomentschlüssel verschraubt wurde. Das Einrasten war auch noch am Boden gut zu hören. Direkt neben der Windkraftanlage liegen bereits die 63 Meter langen Rotorblätter bereit, die noch in dieser Woche auf gleiche Weise eingebaut werden sollen. Danach ziehen der Kran und der Rest der Baustelle weiter und das Aufstellen der zweiten Windkraftanlage beginnt.

Für Martha Müller sind es spannende Tage. Das Projekt begann für sie 2015 mit dem Genehmigungsantrag, der 2016 bewilligt wurde. Im August wurde dann damit begonnen, die Wege auszubauen und die Stellflächen für die Großmaschinen vorzubereiten. „Die Rotorblätter wurden dann oft auch nachts über die A 81 und B 27 angeliefert“, berichtet Müller.

Versorgung von 5300 Haushalten

„Der von „juwi“ gewählte und von der Firma Vestas hergestellte Anlagentyp wurde speziell für Binnenlandstandorte wie Südwestdeutschland konzipiert“, sagt Felix Wächter, Pressesprecher von „juwi“. Mit den Rotorblättern wandelt der 3,45 Megawatt starke Generator die Energie des Winds in klimafreundlichen Strom um. Pro Jahr kämen auf diese Weise rund 17,5 Millionen Kilowattstunden zusammen. Das reiche aus, um mehr als 5300 Haushalte der Region zu versorgen, so Wächter.

Sobald die Errichtung der beiden Windkraftanlagen abgeschlossen ist, wird die Baustelle zurückgebaut. „Es geht dann darum, die Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Müller. „Die Teile für die zweite Anlage werden dann, sobald sie benötigt werden, angeliefert und Stück für Stück aufgebaut.“

