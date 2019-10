Wildtierfotograf stellt Buch vor

Lauda.Der Würzburger Autor und Wildtierfotograf Sebastian Hilpert ist auf Einladung der Stadtbücherei Lauda-Königshofen am Freitag, 15. November, im Rathaussaal in Lauda zu Gast. Für seine freie Lesung hat er nicht nur sein neues Buch im Gepäck, sondern auch beeindruckende Bilder und Videos. Die Gäste begegnen an diesem Abend den Wildtieren Afrikas und begleiten Sebastian Hilpert bei seinen Abenteuern als Volontär, Fotograf und Wildhüter.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, spendet die Stadtbücherei die Hälfte der Einnahmen für Hilperts Arbeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019