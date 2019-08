Wie kam es zu dem schweren Radunfall?

Nach einem schweren Unfall im Kreisverkehr an der Tauber in Lauda sucht der verunglückte Radfahrer nun nach der Ursache für seinen Sturz. Er vermutet: „Die Fahrbahndecke war der Auslöser.“

Lauda. An den Unfall selbst kann sich Thomas Weckesser nicht erinnern. Vergessen wird er den 27. Juli 2019 aber dennoch nicht. An diesem Tag fuhr er mit seinem Fahrrad von Bad Mergentheim kommend in

...