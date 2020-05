Wie geht’s weiter im „Großen Flur“

Lauda-Königshofen.Die Stadt Lauda-Königshofen plant eine Informationsveranstaltung zur weiteren Entwicklung des Baugebiets „Großer Flur“ im Stadtteil Lauda.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften lag zusammen mit dem Fachbeitrag Artenschutz und der schalltechnischen Untersuchung vom 14. April bis einschließlich 15. Mai öffentlich aus.

Bei den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung ging es hauptsächlich um das Thema der Verkehrsströme der bereits vorhandenen Bebauung und der nächsten Bauabschnitte, teilt die Stadtverwaltung mit.

Planung wird vorgestellt

Die Stadtverwaltung nimmt dies zum Anlass und stellt im Rahmen einer Informationsveranstaltung allen interessierten Bürgern nochmals die Planung zum nächsten Bauabschnitt „Großer Flur II” vor. Dabei wird auch auf die geplante Erschließung dieses Bauabschnittes und die Erschließung eventuell weiterer Bauabschnitte eingegangen.

Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 28. Mai, um 19 in der Stadthalle in Lauda statt.

