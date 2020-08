Wichtiger Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft

Lauda-Königshofen.Gute Nachrichten für die Besitzer von Streuobstwiesen: Mostobst kann ab Dienstag, 25. August, in Königshofen abgegeben werden. Betrieben wird die mobile Station in der Ganghofer Straße von der Raiffeisengenossenschaft BAGeno.

Streuobstwiesen haben einen bedeutenden Stellenwert in der Kulturlandschaft Baden-Württembergs. Mit mehr als 5000 Pflanzen und Tieren gehören sie zu den artenreichen Lebensräumen. Die Bedeutung der Streuobstwiesen als wertvollen Bestandteil der Region und als wichtiges Kulturgut hob Berthold Walter, Geschäftsführer der BAGeno mit Sitz in Bad Mergentheim bei der offiziellen Vorstellung der Annahmestelle hervor. „Doch nicht nur die aufwendige Pflege, sondern auch das Abliefern des Obstes muss zeitnah und möglichst schonend bewerkstelligt werden“, betonte er.

Da es im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen seit längerem keine Möglichkeit gab, Mostobst anzuliefern, der Obst- und Gartenbauverein sowie die CDU aber den Wunsch an die BAGeno herangetragen haben, machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Gelände mit Rampe und Anfahrtsmöglichkeiten für Lkw. Auch bei der Stadt war man vorstellig geworden. Auf dem Grundstück der Firmengruppe Hollerbach (ehemals Fliesen-Ritter) wurde man fündig. Dass das Gelände kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, freute Walter besonders.

Zweimal wöchentlich soll ab 25. August die Möglichkeit bestehen, Obst als Lohnware gegen Saftmarken abzugeben oder die Früchte zu verkaufen. Walter und Albrecht Kumpf, Geschäftsführer von Kumpf Fruchtsaft, hoffen, dass das neue Angebot guten Anklang findet. Denn das Familienunternehmen Kumpf wird aus den Streuobstfrüchten Saft pressen. Kumpf ermunterte alle Streuobstbesitzer, etwas aus dem Baumbestand zu machen, und freute sich, die heimischen Früchte nutzen zu können. Das Obst werde zeitnah verarbeitet, sicherte er zu.

Während Kumpf eine überdurchschnittliche Ernte für dieses Jahr erwartet, sind die Erzeuger nicht ganz so optimistisch. Hermann Popp vom Obst- und Gartenbauverein in Königshofen geht eher von einem unterdurchschnittlichen Ertrag aus. Doch auch er wollte eine Lanze für die Besitzer von Streuobstwiesen brechen. „Für die Obstbauern ist es wichtig, dass ihre Erzeugnisse abgesetzt werden.“ Zumal die Bäume überwiegend ohne den Einsatz von Mineraldünger und Pestiziden auskommen. Er sprach von einer großen Vielfalt in der Region. „Die Apfelsorten stammen aus neun Jahrhunderten.“

Sein Anliegen war daher, dass Besitzer der Streuobstwiesen bei ihrer Arbeit gefördert und unterstützt werden, „damit dieser Schatz erhalten bleiben kann“. Rentabel seien Streuobstwiesen nicht, sondern würden aus Lust und Begeisterung für die Natur gepflegt. Und Popp machte deutlich, dass auch die Obstbäume unter der Hitze und Trockenheit der letzten Jahre leiden.

In Bürgermeister Dr. Lukas Braun hat der Erzeuger einen Mitstreiter. „Es ist eine Herausforderung für alle, den Rückgang der Streuobstwiesen zu stoppen und sie als Schatz zu bewahren.“ Denn sie seien auch ein Merkmal der Tourismusregion. Er hoffte, dass sich das Angebot in Lauda-Königshofen etablieren wird.

Das ist auch Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU, wichtig. Die CDU hatte sich für dieses Anliegen stark gemacht. Mit der BAGeno habe man einen guten Unterstützer gefunden, der die Regionalität vor Ort fördere, machte er deutlich. Eine Obstannahme vor Ort sei für die Bürger der Stadt sinnvoll und nachhaltig. dib

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020