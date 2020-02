Wichtige Ernährungstipps

Unterbalbach.„Ich bin gesund“, so lautete das Motto für 35 Kinder und Jugendliche für einen Tag am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Geistige Entwicklung in Unterbalbach. Mitarbeiterinnen und eine Ärztin vom Arbeitskreis Kindergesundheit des Gesundheitsamtes kamen dazu in die Schule um Impulse für eine gesunde Lebensweise zu vermitteln.

Die Schülerinnen und Schüler durchliefen vier Aktionsräume zu den Themenbereichen „Sport“, „Bewegung und Entspannung“, „Gesunde Ernährung - Pausenpower“ „Zahngesundheit“ und „Arztstation – Station der Sinne“. Die ideenreichen Angebote forderten zum Mitmachen auf: ein Ballspiel zur Beweglichkeit der Wirbelsäule, ein bunt und gesund zubereiteter Pausen-snack, Verkleidungs- und Rollenspiele zur Zahngesundheit, Tast- und Riechtests und vieles mehr.

Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich voller Begeisterung, sie hatten Riesenspaß und lernten gleichzeitig, dass sie selbst etwas für ihre Gesunderhaltung tun können. Am Ende der Veranstaltung bedankten sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer für den gelungen Tag und die praktischen Anregungen, bewusst im Schulalltag auf Kindergesundheit zu achten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020