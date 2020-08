Wettkampf auf Abstand

Lauda-Königshofen.Die Königshöfer Messe und alle damit zusammenhängende (Sport)-Veranstaltungen fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. So auch der am ersten Messesamstag geplante Messelauf, dessen 30. Durchgang hoffentlich im nächsten Jahr am 18. September 2021 gefeiert werden kann.

Um den vielen Fans dieses Breitensportevents weiterhin Ziel und Motivation für weitere Trainingsrunden im Wald oder Stadion zu geben, bieten die Organisatoren der Leichtathletikabteilung des ETSV Lauda in Kooperation mit dem Sportkreis und der Sportjugend Tauberbischofsheim einen speziellen Corona-kompatiblen „Lauf-Wettkampf“ an, der sich über vier Wochen (5. September bis 4. Oktober) erstreckt und bei dem Gruppenbildung im Start-, Zielbereich und auf den Strecken vermieden wird. In diesem „Fernwettkampf“ legen die Teilnehmer alleine, mit Partner oder Familienmitgliedern „auf Abstand“ die Messelauf-Distanzen 500 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer oder den Halbmarathon über 21,1 Kilometer auf frei gewählten und (per GPS) selbst vermessenen Wegen zurück. Es wird am Ende der Lauf-Periode eine Ergebnisliste geben, wo man sich den Altersgruppen entsprechend positionieren kann. Für die Durchführung, Überwachung und Verpflegung, etwa per Fahrradbegleitung, sind die Läufer, deren Betreuer oder Trainer selbst verantwortlich. Es gibt zwar keine Siegerehrung, aber es werden Sonderpreise vom Sportkreis und der Sportjugend ausgelobt.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es genügt, wenn die Finisher sich nach dem Wettkampf mit ihren persönlichen Daten, Laufdatum, Laufzeit, Distanz und kurzer Streckenbeschreibung über www.messelauf.de unter „Ausschreibung -Coronalauf“ registrieren. Es können auch mehrere Distanzen gelaufen und eingetragen werden. Auf Startgebühren wird verzichtet, aber die Veranstalter freuen sich über Spenden für die Taubertäler Hilfsgemeinschaft. Infos unter www.messelauf.de und www.etsv-lauda-leichtathletik.de.

